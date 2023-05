Schlag gegen Cyberstöraktionen aus Russland: Das FBI konnte eine wichtige Hacking-Software des FSB unschädlich machen. Foto: APA/Schlager

Das FBI hat nach eigenen Angaben eine Hacking-Software russischer Cyber-Spione in den USA unschädlich gemacht. Wie hochrangige Vertreter der Strafverfolgungsbehörden zu der offiziellen Mitteilung am Dienstag näher erläuterten, konnten Experten der Bundespolizei die vom russischen Geheimdienst FSB gegen eine ungenannte Zahl von Computer in US-Nutzung eingesetzte Schadsoftware identifizieren und deaktivieren.

"Wir schätzen dies als ihr wichtigstes Spionagewerkzeug ein", sagte einer der Behördenvertreter. Man hoffe, dass damit einem der führenden russischen Cyberspionageprogramme der Todesstoß versetzt worden sei.

Die FSB-Cyberspione, die hinter der als "Snake" bekannten Schadsoftware stecken würden, sollen Teil einer berüchtigten Hackergruppe namens "Turla" sein. Ein FBI-Vertreter sagte, die Gruppe sei seit zwei Jahrzehnten gegen eine Vielzahl von Zielen in der NATO, bei US-Regierungsstellen und Technologieunternehmen aktiv. Ähnliche Erklärungen zu aufgedeckten FSB-Cyberstöraktionen gab es von den Sicherheitsbehörden in Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland. Von russischer Seite lag zunächst keine Stellungnahme vor. Die Führung in Moskau bestreitet regelmäßig, in Cyberspionage verwickelt zu sein. (APA, 10.5.2023)