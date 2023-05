Die Letzte Generation protestierte in den vergangenen Wochen häufig (Archivbild). Foto: REUTERS / LEONHARD FOEGER

Aktivisten und Aktivistinnen der Letzten Generation haben Mittwochfrüh erneut den Verkehr in Wien behindert, wie mehrere Medien berichten. Nach Informationen des "Kurier" wurde der Praterstern blockiert, am Verteilerkreis Favoriten soll es ebenfalls zu einer Blockade gekommen sein. "Heute" berichtet von Handgreiflichkeiten zwischen Autofahrern und den Aktivisten am Verteilerkreis.

Die Letzte Generation teilte selbst via Twitter mit: "Am Praterstern und am Verteilerkreis herrscht Stillstand, weil unsere Regierung sich im Kreis dreht."

Die Polizei Wien teilte kurz vor 8.30 Uhr via Twitter mit, dass alle Blockaden aufgelöst worden seien und der Verkehr wieder fließe. (red, 10.5.2023)