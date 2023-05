22 Frauen (noch) ohne Identität. Foto: AFP PHOTO/INTERPOL

Die Tote befand sich in einem Mistkübel. Sie war zum Teil einbetoniert und trieb im niederländischen Fluss Gaasp. Am 17. September 1999 fanden Polizeibeamte die Frau, die mit einem Pistolenschuss ermordet worden war. Zwischen 18 und 35 Jahre soll sie alt gewesen sein und von kleiner Statur, schätzen Fachleute. Wahrscheinlich ist sie in Westeuropa aufgewachsen, in ihrer Familie finden sich aber asiatische Vorfahren, was man auch an den Augen und der Nase der Toten gesehen haben soll. Gelöst wurde der Mordfall bis heute nicht.

Der Fall der Toten im Mistkübel war der Anstoß für eine beispiellose Kampagne der internationalen Polizeibehörde Interpol. Zwei niederländische Ermittlerinnen hatten sich mit Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland und Belgien zusammengeschlossen, um eine Möglichkeit zu finden, zu den Mordfällen doch noch Hinweise zu erlangen. Sie sammelten 22 Fälle von ermordeten Frauen, deren Identität nie geklärt werden konnte. Alle Fälle gelten als "Cold Cases" – die Ermittlerteams stecken fest. Deshalb baten sie Interpol um eine Veröffentlichung im Rahmen einer öffentlichkeitswirksamen Kampagne. Die 22 Frauen sollen so ihren Namen und ihre Geschichte zurückbekommen – und die Ermittler in den ungelösten Fälle neue Spuren aufnehmen können. Die Initiative trägt den Namen "Identify Me".

Der Fall der Toten im Mistkübel. Opsporing Verzocht

Veröffentlichte "schwarze Vermerke"

Auf einer von Interpol eigens eingerichteten Webseite sind nun zahlreiche Falldetails einsehbar – ein einzigartiges Vorgehen in der Geschichte der Behörde. Normalerweise sind die "Black Notices" (schwarze Vermerke) zu jedem Opfer nur für jene Polizeistellen einsehbar, die an dem Fall arbeiten. Nun finden sich aber die Details für alle 22 Fälle im Internet. Sollte eine Person Hinweise zur Identität einer der Frauen haben, kann sie via Onlineformular Kontakt mit den Ermittlerinnen und Ermittlern aufnehmen.

Unterstützt wird die Kampagne von Prominenten aus jenen drei Ländern, in denen die Frauen gefunden wurden: In den Niederlanden etwa macht "Game of Thrones"-Darstellerin Carice van Houten auf die Initiative aufmerksam, in Deutschland die Ex-Boxweltmeisterin Regina Halmich. In einer Aussendung des deutschen Bundeskriminalamts sagt Halmich zu ihren Beweggründen: "Sie wurden ermordet. Alles wurde ihnen genommen: ihr Leben, ihre Würde und ihr Name. (...) Helfen wir, sie zu erkennen und sie nach Hause zu bringen. Und ihre Peiniger zu finden."

Gestiegene Migration

Laut der niederländischen Polizei sind fast alle nicht identifizierten weiblichen Leichen in den Niederlanden Mordopfer. Nicht identifizierte männliche Leichen weisen vielfältigere Todesursachen auf. Die gestiegene globale Migration und damit einhergehender Menschenhandel führten dazu, dass "Gewalt aufgrund des Geschlechts wie häusliche Gewalt, sexuelle Übergriffe und Menschenhandel unverhältnismäßig oft Frauen betreffen", zitiert die BBC Susan Hitchin, die Koordinatorin der DNA-Abteilung von Interpol. "Mit dieser Operation soll diesen Frauen ihr Name zurückgegeben werden." (bbl, 10.5.2023)