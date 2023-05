Biker und Putin Putin-treue Biker "Nachtwölfe" legen in Berlin Blumen nieder

Ein gutes Dutzend Mitglieder des in Russland beheimateten Motoradclubs "Nachtwölfe" haben am sowjetischen Ehrenmal in Berlin-Tiergarten zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs rote Nelken niedergelegt