Litauen, Monika Linkyté

Ein Kleid wie aus Pappmaschee gemacht: Die Litauerin versinkt in ihrer Kiste von einem Kleid. Orange hat sowieso noch nie jemandem geschmeichelt – und ein drapiertes Handtuch erst recht nicht. Die fehlenden Accessoires lassen die Litauerin in manchen Kameraeinstellungen aussehen, als wäre sie komplett nackt. Vielleicht bringt das die eine oder andere Stimme der Zuschauer und Zuschauerinnen. (rec, feld, 11.5.2023)

Weiterlesen:

--------

Spektakuläre Looks gibt es auf ABOUT YOU – mit einem Gutschein von about.you günstiger einkaufen. Bekleidung, Schuhe und Accessoires: 100 Tage Rückgaberecht.

Artikel/Produktbesprechungen/Rezensionen erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Beim Kauf über diesen Shop-Link erhält der STANDARD eine Vermittlungsprovision vom Händler. Mehr Infos hier.