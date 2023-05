Die letzten Wahllokale schließen am Donnerstag um 18 Uhr. Manche halten bis dahin länger offen, um verlorene Stunden nachzuholen. Foto: APA/Schlager

Es war eine Hiobsbotschaft für Funktionärinnen und Funktionäre der ÖH, die seit Monaten für die Wahl rennen. Die Studierenden zu den Wahlurnen zu bringen ist bekanntlich keine leichte Aufgabe: Bei der letzten ÖH-Wahl 2021, mitten in der Pandemie, stimmten nur rund 16 Prozent der Wahlberechtigten ab – und auch davor war die Beteiligungsquote mit konstant rund 25 Prozent gering. Am Dienstagnachmittag mussten nun in einem Zeitraum von rund zwei Stunden wahlwillige Studierende in ganz Österreich unverrichteter Dinge aus den Wahllokalen abgewiesen werden. Der elektronische Server, der für die Zuordnung der Wahlberechtigungen unabdingbar ist, streikte.

Wie negativ sich dieses Malheur auf die Wahlbeteiligung auswirkt, lässt sich schwer sagen. Es gibt am Mittwoch sowie am Donnerstag jedenfalls noch ausreichend Zeit, um die Stimmabgabe an den Hochschulen nachzuholen. Und seit Dienstag um 15 Uhr funktioniert das System laut ÖH auch wieder flächendeckend. Zudem wird es an manchen Orten längere Öffnungszeiten der Wahllokale geben, um die verlorenen Stunden zu kompensieren.

Die Zahlen im Vergleich

Zuständig für die elektronische Betreuung des Wahlsystems ist dieses Jahr erstmals nicht das Bundesrechenzentrum, sondern die externe Firma Brainformance. Die Umstellung erfolgte im Vorfeld auf Betreiben der ÖH gegen den Rat des erfahrenen Leiters der Wahlkommission, der die Änderung des Anbieters wegen des komplexen Systems für zu kurzfristig hielt. Tatsächlich hatte die Firma schon im April Probleme mit der Aufbereitung des Wählerverzeichnisses. Auf Anfrage des STANDARD wollte sich Brainformance am Dienstag nicht zu den Ursachen des massiven Ausfalls äußern. Von der Bundes-ÖH heißt es, dass es bei Datenbankabfragen in den Testphasen keine gröberen Ausfälle gegeben habe und die Firma die Fehler am Dienstag "schnellstmöglich behoben" habe.

Foto: APA

Laut Austria Presse Agentur haben am Dienstag rund 26.000 der 346.000 Wahlberechtigten abgestimmt, das sind acht Prozent. 2021 waren es am ersten Wahltag sieben Prozent, allerdings unter Einrechnung der Wahlkarten, die damals pandemiebedingt deutlich häufiger verwendet wurden. 2019 haben am ersten ÖH-Wahltag 10,5 Prozent abgestimmt, insgesamt lag die Beteiligung nach allen drei Wahltagen 2019 bei 25,8 Prozent.

Die letzten Wahllokale an den Hochschulen schließen am Donnerstagnachmittag, mit einem Endergebnis wird am späten Donnerstagabend gerechnet. Der STANDARD wird die Wahlnacht wie immer mit einem Liveticker begleiten. (Theo Anders, 10.5.2023)