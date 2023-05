Regen kann auch Spaß machen – wie er entsteht, erfährst du im Text. Foto: Getty Images /Stefania Pelfini/La Waziya

Wie entsteht das Wetter?

Das Wetter ist der Zustand der Erdatmosphäre an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit. Oder etwas einfacher erklärt: ob es in Wien am Sonntagvormittag zum Beispiel gerade regnet oder die Sonne scheint. Besonders wichtig für das Wetter ist die Sonnenstrahlung. Unser Planet umkreist die Sonne in einer Umlaufbahn. Dafür braucht er 365 Tage, also ein Jahr. Die Erde dreht sich außerdem um ihre eigene Achse. Das ist eine gedachte Verbindungslinie zwischen Nord- und Südpol. Für diese Umdrehung braucht die Erde 24 Stunden, also einen Tag. Die Erdachse steht dabei etwas schief auf der Umlaufbahn. Dadurch ist im Lauf eines Jahres mal die Südhalbkugel und mal die Nordhalbkugel stärker zur Sonne gewandt. So entstehen die Jahreszeiten, und es ist mal wärmer und mal kälter. Die Temperatur hat Einfluss auf verschiedene Wetterphänomene. Kalte Luft sinkt ab, während warme Luft aufsteigt. Die Luft bewegt sich also immer zwischen kalten und warmen Schichten hin und her – so entsteht der Wind.

Regen, Schnee, Hagel und Regenbogen erklärt

Treffen die Sonnenstrahlen auf die Erde, erwärmt sie sich. Durch die Wärme verdunstet Wasser aus Meeren, Seen und anderen Gewässern und steigt als Wasserdampf in die Luft auf. Weiter oben ist es kühler, und aus dem Wasserdampf entstehen Wolken mit winzigen Wassertröpfchen. Das nennt man Kondensation. Werden die Wassertröpfchen zu schwer, dann regnet es, und das Wasser fällt zurück zur Erde. Ist es sehr kalt, bilden sich winzige Eiskristalle in den Wolken, und es schneit. Hagel wiederum entsteht, wenn es in einer Wolke einen starken Temperaturunterschied gibt und Wassertröpfchen dort herumgewirbelt werden. Dann bildet sich immer mehr Eis, und aus den Tropfen werden schwerere Eiskörner, die zu Boden fallen. Scheint die Sonne und es regnet gleichzeitig, können wir oft einen Regenbogen sehen. Er entsteht, wenn Lichtstrahlen auf die Wassertropfen treffen. Das Sonnenlicht erscheint weiß, besteht aber aus verschiedenen einzelnen Farben. Durch die Wassertropfen wird das Licht in diese Farben aufgespaltet.

Wie funktioniert die Wettervorhersage?

Um das Wetter vorhersagen zu können, muss man zunächst beobachten, wie das Wetter aktuell ist. Gemessen wird es mithilfe von Wetterstationen und Satelliten. Daraus kann man zum Beispiel Temperatur, Luftfeuchtigkeit, die aktuelle Wolkenbedeckung und Windstärke ablesen. Diese Daten werden in Computerprogramme eingegeben, die berechnen, wie sich Temperaturen, Luftfeuchtigkeit, Windstärke usw. in den kommenden Tagen voraussichtlich verändern. Meteorologinnen und Meteorologen sehen sich die Ergebnisse an und erstellen daraus die Wetterprognose. Das Wetter lässt sich etwa ein bis zwei Wochen vorhersagen. Von Klima sprechen wir, wenn wir das Wetter über einen langen Zeitraum beobachten. Und zwar mindestens über mehrere Jahrzehnte. Im Verlauf der Erdgeschichte hat sich das Klima immer wieder verändert. Der vom Menschen verursachte Klimawandel beschleunigt diese Veränderung jedoch. Das Problem ist, dass sich die Natur nur schwer anpassen kann und Naturkatastrophen zunehmen. (Birgit Riegler, 14.5.2023)