Christian Braun und die Denver Nuggets sind am Weg.

Foto: USA TODAY Sports via Reuters Con

Boston (Massachusetts)/Denver (Colorado) – Die Denver Nuggets haben in den NBA-Play-offs einen deutlichen 118:102-Sieg gegen die Phoenix Suns verbucht und sind nur noch einen weiteren Erfolg vom Einzug ins Finale der Western Conference entfernt. In der"best of seven"-Serie liegen die Nuggets nun nach Siegen 3:2 vorne. Ebenfalls im nächsten Match haben die Philadelphia 76ers die Aufstiegschance ins Endspiel der Eastern Conference. Sie siegten bei den Boston Celtics mit 115:103 und führen auch mit 3:2.

Die Nuggets lagen gegen die Suns um die Stars Kevin Durant und Devin Booker in einer einseitigen Partie nur einmal zurück. Ihr bester Werfer war Nikola Jokic mit 29 Punkten, 13 Rebounds und 12 Vorlagen. Bei den Suns verbuchte Booker 28 Zähler, Durant kam auf 26, doch ohne den weiter verletzt fehlenden Chris Paul hatte die Mannschaft aus Phoenix dieses Mal keine Mittel gegen die Gastgeber.

In Boston haben sich die 76ers ebenfalls mit einer dominanten Vorstellung eine gute Ausgangsposition erarbeitet. Die Mannschaft um den wertvollsten Basketballer der Hauptrunde, Joel Embiid hat in der Nacht zum Freitag daheim die Chance zum Aufstieg. Embiid verbuchte 30 Punkte, 7 Rebounds und 4 Blocks, wurde aber von der unerwartet guten Ausbeute seines Teamkollegen Tyrese Maxey fast in den Schatten gestellt: Maxey kam auf 30 Zähler und traf 6 Dreier. Für die Celtics war Jayson Tatum mit 36 Punkten erfolgreich, die zwischenzeitlich 21 Punkte Rückstand konnte er aber ebenso wenig verhindern wie die Niederlage. (APA; 10.5.2023)



NBA-Ergebnisse vom Dienstag – Play-off, 2. Runde ("best of seven"):

Eastern Conference:

Boston Celtics – Philadelphia 76ers 103:115

Stand in Serie: 2:3

Western Conference:

Denver Nuggets – Phoenix Suns 118:102

Stand: 3:2