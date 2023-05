Action vor dem Tor der Kraken.

Foto: APA/Getty Images via AFP/GETTY I

Seattle/Newark (New Jersey) – Die Dallas Stars haben am Dienstag im NHL-Play-off mit einem 6:3-Auswärtserfolg gegen die Seattle Kraken zum 2:2 ausgeglichen. Die nächste Partie der Serie im Best-of-seven-Modus steigt am Donnerstag in Dallas. Die Carolina Hurricanes stellten durch einen 6:1-Kantersieg bei den New Jersey Devils auf 3:1 und können damit am Donnerstag in ihrer eigenen Halle den Aufstieg ins Halbfinale fixieren. (APA; 10.5.2023)



NHL-Ergebnisse vom Dienstag – Play-off, 2. Runde ("best of seven"):

Eastern Conference:

New Jersey Devils – Carolina Hurricanes 1:6

Stand in der Serie: 1:3

Western Conference:

Seattle Kraken – Dallas Stars 3:6

Stand 2:2