Die Pulitzer-Preise gehören zu den höchsten Auszeichnungen im Journalismus. Foto: AP / Bebeto Matthews

In New York sind am Montag die Preisträgerinnen und Preisträger der 107. Pulitzer-Preise präsentiert worden, einer der höchsten Auszeichnungen im US-amerikanischen Journalismus. Für ihre Berichterstattung über den russischen Angriffskrieg wurde die "New York Times" mit dem Preis für International Reporting ausgezeichnet. An der Entstehung maßgeblich beteiligt war der oberösterreichische Journalist Christoph Koettl.

Koettl ist Journalist bei der "New York Times" und spezialisiert auf die Analyse von Satellitenbildern, Videos und anderen visuellen Beweisen. Er ist Experte für bewaffnete Konflikte, Menschenrechte und die Überprüfung durch soziale Medien.

Koettl gewann den Pulitzer-Preis mit der "New York Times" bereits zum zweiten Mal. 2022 gehörte er zu dem Team der Ausgezeichneten, das über die zivilen Opfer von US-Luft- und -Drohnenangriffen berichtete.

Die Presseagentur Associated Press gewann den diesjährigen Preis für Public Service für die Berichterstattung aus der besetzten ukrainischen Stadt Mariupol während des Krieges in der Ukraine.

Caroline Kitchener, "Washington Post"-Reporterin, gewann den Preis für nationale Berichterstattung. Damit wurde ihre Berichterstattung über das Recht auf Abtreibung in den USA im Nachgang der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, das Urteil Roe v. Wade zu kippen, ausgezeichnet.

Das "Wall Street Journal" gewann den Preis für investigative Berichterstattung. Die Reporterinnen und Reporter haben Interessenkonflikte bei Vertretern von dutzenden US-Bundesbehörden aufgedeckt. (red, 10.5.2023)