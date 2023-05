Ganze 3.054 Inseln gehören zu Griechenland. Doch auf welcher kann man im Sommer am besten Urlaub machen? Dieser Frage sind die Kolleginnen und Kollegen von Travelcircus nachgegangen. Sie haben sich jene Eilande angesehen, auf denen es zumindest ein Hotel gibt, und diese näher untersucht – dabei flossen Faktoren wie Instagramability, die durchschnittliche Zahl der Sonnenstunden, die Wassertemperatur, die Hoteldichte etc. in die Bewertung ein. Und hier sind die Top 11 der griechischen Inseln

11. Samos

Den Anfang der Top 11 macht Samos. Die Insel gehört zu den (noch) etwas unbekannteren Orten, was man bei Travelcircus überhaupt nicht versteht. Die Insel habe nämlich jede Menge zu bieten: Traumstrände, Berge, malerische Dörfer und jede Menge Geschichte.

Punkten kann die 477,4 Quadratkilometer große Insel vor allem in den Kategorien "Sonnenstunden", "Geheimtipp" und "Preis". Mit durchschnittlich 12,73 Sonnenstunden am Tag ist Samos die sonnigste der Top-11-Inseln. Darüber hinaus ist sie auch die Top-11-Insel mit dem günstigsten Übernachtungspreis. Wer auf Samos in einem Vier-Sterne-Hotel nächtigen möchte, zahlt dafür nur durchschnittlich 53,33 Euro pro Person. Ein weiterer Pluspunkt ist die niedrige Hoteldichte von 0,2409 Hotels pro Quadratkilometer.

Samos hat einen eigenen Flughafen, der von Athen aus angeflogen wird. Alternativ können Urlauber auch vom griechischen Festland aus mit der Fähre nach Samos reisen. Von Piräus aus dauert die Überfahrt ca. 8,5 Stunden, von Kavala aus sind es je nach Zielhafen auf Samos 13 bis 18 Stunden. Dank der Fährverbindungen zwischen den griechischen Inseln eignet sich Samos auch zum Inselhopping und lässt sich beispielsweise wunderbar mit Mykonos, Paros oder Naxos verbinden.

10. Salamina/Salamis

Der zehnte Platz geht an Salamina in der Nähe der Hauptstadt Athen. Auch diese Insel gehört zu den weniger bekannten griechischen Inseln. Salamina ist in zwei Kategorien ganz oben an der Spitze. Sie ist nämlich zum einen die wärmste Insel mit einer Durchschnittstemperatur von 28,22 Grad Celsius. Zum anderen die Insel mit der niedrigsten Hoteldichte. Laut Booking.com gibt es auf Salamina nur drei Hotels, was bei einer Fläche von 411 Quadratkilometer eine niedrige Hoteldichte von 0,0073 Hotels pro Quadratkilometer ergibt.

Abstriche muss Salamina bei den Punkten Erlebnis-Score und Instagramability machen. Dennoch kann man auf der Insel trotzdem jede Menge erleben, etwa die Euripides-Taubenhöhle, den Xiropotamos-Wasserfall oder die mykenische Akropolis bei Kanakia. Wer die Insel besuchen möchte, fliegt am besten nach Athen, fährt dann nach Piräus und nimmt von dort die Fähre. Die Überfahrt dauert nur ca. 15 Minuten. Dadurch bietet sich Salamina übrigens auch hervorragend als Tagesausflug von Athen aus an.

9. Symi

Foto: Pixabay

Mit einem geringen Google-Suchvolumen gehört auch Symi zu den weniger gefragten griechischen Inseln. Nicht ganz verständlich, meint man auch hier bei Travelcircus: Wer nach Symi reist, darf sich auf wunderschöne Strände, traumhafte Buchten, malerische Orte und fantastisches Essen freuen, heißt es. Zu den absoluten Highlights der Insel gehöre auch das "wunderschöne" Kloster Panormitis.

Symi hat zwar keinen eigenen Flughafen, ist aber trotzdem gut zu erreichen. Urlauberinnen und Urlauber können einfach nach Rhodos fliegen und von dort die Fähre nach Symi nehmen. Die Überfahrt dauert ca. eine Stunde.

Im Insel-Check kann Symi vor allem bei der Hoteldichte, den Hotelpreisen und bei der Temperatur punkten. In den Sommermonaten wird es auf Symi im Schnitt 26,17 Grad Celsius warm. Es ist also schön warm, aber trotzdem nicht zu heiß. Eine Nacht im Vier-Sterne-Hotel auf Symi kostet durchschnittlich 71,50 Euro pro Person. Laut Booking.com hat die relativ kleine Insel 20 Hotels.

8. Mykonos

Foto: REUTERS/Louiza Vradi

Mykonos ist vor allem für Partys, Foto-Spots und hohe Preise bekannt – nicht umsonst gilt sie als Insel der Reichen und Schönen. Aktuell gibt es auf Instagram 5.241.820 Posts mit dem Hashtag #mykonos. Das sind laut Travelcircus 60.866,47 Beiträge pro Quadratkilometer. Eine zweite Kategorie, in der Mykonos besonders gut abschneidet, ist der Erlebnis-Score. Aktuell sind zum Beispiel 156 Aktivitäten auf der Plattform Get Your Guide buchbar. Auch ohne Tour gibt es auf Mykonos viel Schönes zu entdecken, allen voran die Altstadt von Mykonos, die zu den am besten erhaltenen antiken Städten Griechenlands gehört. Eine Übernachtung im Vier-Sterne-Hotel kostet hier in den Sommermonaten durchschnittlich 165,17 Euro, auf der Insel gibt es zudem sehr viele Hotels, 4,0176 pro Quadratkilometer.

7. Lefkada

Foto: Unsplash

Zahlreiche Strände, eine durchschnittliche Wassertemperatur von 27,33 Grad Celsius und eine Außentemperatur von im Schnitt 25,67 Grad Celsius: Lefkada soll einige der schönsten Strände des ganzen Mittelmeers haben. Es gibt feine weiße Sand- und Kiesstrände, einige von ihnen liegen versteckt in kleinen Buchten, und andere sind besonders im Sommer etwas voller. Zu den schönsten gehören angeblich Mikros Gialos, Porto Katsiki und Egremni.



So kommt man nach Lefkada: Mit dem Flieger geht es zunächst nach Preveza, und von dort kann man entweder mit dem Bus oder einem Mietwagen über eine Brücke auf die Insel fahren.

6. Kreta

Foto: imago images/NurPhoto

Kreta – natürlich ein Klassiker unter den griechischen Urlaubsinseln. Und wird offensichtlich dementsprechend oft gegoogelt, und auch die Hoteldichte ist nicht von schlechten Eltern: 1.721 Hotels verteilen sich auf der größten griechischen Insel. Aber: Auch wenn das nach einer Menge Hotels klingt, sind es doch nur 0,2037 pro Quadratkilometer.



Für eine Übernachtung in einem Vier-Sterne-Hotel zahlen Urlauber in diesem Jahr im Durchschnitt 78,17 Euro. Im letzten Sommer waren es zwar noch zehn Euro weniger, hat Travelcircus ausgerechnet. Zu den Highlights der Insel gehören der pinke Strand von Elafonissi, der Palmenstrand von Preveli, die Altstadt von Chania, das Hippie-Dorf Matala und der antike Palast von Knossos.

5. Santorini

Foto: Getty Images/iStockphoto/anyaivanova

Der fünfte Platz geht an die Insel, die bei Instagram noch beliebter ist als Mykonos. Die Rede ist von Santorini. 7.554.416 Bilder bzw. 99.153,64 Bilder pro Quadratkilometer mit dem Hashtag #santorini zeigen ganz eindeutig, dass Santorini die fotogenste griechische Insel ist. Die Insel ist aber auch ziemlich schön. Dank 397 Angeboten bei Get Your Guide bekommt die 76,19 Quadratkilometer große Insel einen Erlebnis-Score von 5,2197 Erlebnissen pro Quadratkilometer.

Was spricht sonst noch für einen Sommerurlaub auf Santorini? Durchschnittlich zwölf Sonnenstunden pro Tag, 24 Grad Celsius Wassertemperatur und 24,83 Grad Celsius Außentemperatur. Santorini ist allerdings nicht die günstigste Insel. Mit einem durchschnittlichen Übernachtungspreis von 137,50 Euro pro Person in einem Vier-Sterne-Hotel gehört sie zu den teuersten Inseln.



4. Paxos

Antipaxos Foto: Getty Images/iStockphoto/Poike

Paxos holt sich den vierten Platz. Das gerade einmal 25,3 Quadratkilometer große Eiland gehört zu den Inseln Griechenlands, die bisher noch nicht so bekannt und überlaufen sind. Wer nach Paxos will, fliegt am besten nach Korfu und nimmt von dort die Fähre. Die Insel hat keinen eigenen Flughafen.

Paxos gilt als Eldorado für Wanderer und Strandliebhaber. Klippen, alte Olivenhaine, kleine Dörfer und Strände laden zu Spaziergängen ein. Ein Highlight soll der imposante Tripitos Bogen sein. Von dem Bogen aus hat man die Möglichkeit, die Insel Antipaxos zu erspähen. Zu den schönsten Stränden der Insel gehören angeblich Kaki Langada, Giannas, Kipiadi, Mongonisi und der Erimitis Beach.

3. Kos

Die Top 3 eröffnet Kos. Die Nachfrage nach der Insel sei im letzten Jahr immens gestiegen, beobachtet man bei Travelcircus: Letztes Jahr erhielt sie nur 1,90 Punkte in der Kategorie "Nachfrage", in diesem Jahr sind es bereits 4,19 Punkte.

Durchschnittliche Temperaturen von 24,73 Grad Celsius, eine durchschnittliche Wassertemperatur von 23,60 Grad Celsius und 12,67 Sonnenstunden pro Tag machen Kos zu einem idealen Sommerreiseziel.

Was Kos zu einem so schönen Reiseziel macht, ist die Vielzahl der Dinge, die Reisende auf der Insel erleben können, teilt Travelcircus mit: Wer gerne am Strand entspannt, sollte sich den Paradise Beach, den Agios Stefanos Beach oder den Cavo Paradiso Beach ansehen. Romantiker sollten sich unbedingt den Sonnenuntergang im Bergdorf Zia ansehen oder die bunten Pfauen im Plaka Forest bewundern.

Für eine Extraportion Wellness wird die Embros-Therme empfohlen, der natürlich heißen Quelle, in der kostenlos gebadet werden kann. Der natürliche Pool ist direkt am Meer, und so schwappt das deutlich kühlere Meerwasser immer wieder rüber.

2. Rhodos

Rhodos ist mit durchschnittlichen 12,67 Sonnenstunden pro Tag genauso sonnig wie Kos, aber nochmal ein Stückchen wärmer. Mit einer Durchschnittstemperatur von 25,73 Grad Celsius und einer Wassertemperatur von 25,23 Grad Celsius hängt Rhodos Kos ab.

Sie gehört zudem zu den gefragtesten Inseln Griechenlands. Monatlich gab es nämlich im letzten Jahr im Schnitt 61.400 Google-Suchanfragen zu Rhodos und Urlaub auf Rhodos – nur zu Kreta gab es noch mehr. Ein Urlaub auf Rhodos lohnt sich für alle, die Lust auf Strände, Wasseraktivitäten wie Schnorcheln oder Parasailing und Wanderungen zwischen Oliven- und Zitronenhainen haben. Für alle, die sich für die griechische Geschichte interessieren, empfiehlt sich übrigens auch ein Besuch der Akropolis von Lindos oder der antiken Stätte von Kamiros.

Was noch für einen Urlaub auf Rhodos spricht? Die Preise: Die Insel sei noch verhältnismäßig günstig. Für eine Nacht im Vier-Sterne-Hotel zahlen Urlauber hier im Schnitt 77,67 Euro pro Person, hat Travelcircus herausgefunden.

1. Poros

Der erste Platz geht an eine Insel, die überraschenderweise an allen anderen griechischen Inseln vorbeigezogen ist: Poros. Die 22,9 Quadratkilometer kleine Insel ist mit ihrem durchschnittlichen monatlichen Google-Suchvolumen von 2.213 noch ein kleiner Geheimtipp. Die Kombination "Urlaub Poros" hat sogar nur ein Google-Suchvolumen von 30. Man hat also gute Chancen, die fotogene, warme, sonnige und verhältnismäßig günstige Insel fast für sich allein zu haben. Wer in einem Vier-Sterne-Hotel auf der Insel übernachten möchte, zahlt im Durchschnitt nur 61 Euro. 12,67 Sonnenstunden pro Tag gibt's, bei einer Durchschnittstemperatur von 26,57 Grad Celsius.

Wer nach Poros reist, braucht vor Ort nicht einmal einen Mietwagen. Stattdessen kann die Insel mit ihren Pinienwäldern, Zitronenhainen, Bergen, Stränden, Tavernen, Buchten ... mit dem Mountainbike oder zu Fuß erkundet werden. Wer jetzt unbedingt mal auf diese schöne Insel möchte, sollte am besten nach Athen fliegen und dann eine der Highspeed-Fähren ab Piräus nehmen. Alternativ gibt es auch eine Fähre von Galatas. (red, 11.5.2023)