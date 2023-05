Minister Rauch macht mit klaren Ansagen von sich reden. Halten die Taten damit Schritt? Foto: Heribert Corn

Johannes Rauch gibt gerne den Mann klarer Worte. Nach der gleichen Manier, wie er Energieversorgern und Lebensmittelhandel Preiswucher austreiben will ("Mir reicht's einfach"), drängt er auf Reformen im Gesundheitswesen. Dabei geht es nicht nur um den Kampf gegen "Blockierer" im System, sondern auch um Lehren aus der Corona-Pandemie.

Schwer begeistert war der Sozial- und Gesundheitsminister deshalb, als er im vergangenen Herbst das für sein Hightech-Gesundheitssystem bekannte Israel besuchte. Angesichts des dort herrschenden Forschergeists beschlich Rauch das Gefühl, in Österreich "gerade einen Zug zu verpassen". Eine Lektion, die er aus dem Vorreiterland mitnahm: Es brauche einen offeneren Umgang mit Daten.

Nun hat sein Ministerium eine Gesetzesnovelle vorgelegt, die unter anderem diese Frage regelt. Doch wie das Ö1-"Morgenjournal" thematisierte, können Vertreter der Wissenschaftscommunity den vom Grünen-Politiker formulierten Anspruch darin nicht erkennen. Zwar sollen Daten aus dem Impfregister mit anderen Gesundheitsdaten verknüpft werden, was im Fall einer neuerlichen Pandemie wichtige Erkenntnisse verspricht. Der Zugang für Forscher aber ist, obwohl es Vorkehrungen im Sinn des Datenschutzes gäbe, sehr restriktiv gehalten – sofern überhaupt möglich. Es scheint, als wollen die Behörden die Deutungshoheit nicht verlieren.

Warum stilisiert sich Rauch zum Vorreiter und Tabubrecher, wenn er in der Realität doch auf der Bremse steht? Auf Nachfrage des STANDARD heißt es aus dem Ministerium, dass man den Passus vor Beschluss überarbeiten will. Das steht dem Ressortchef auch im eigenen Interesse gut an. Denn Glaubwürdigkeit ist das Kapital eines Politikers. Passen Parolen und Taten nicht zusammen, geht es verloren. Was bleibt, ist der Eindruck von Showpolitik. (Gerald John, 10.5.2023)