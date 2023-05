Bei allen Haushalten sollen die Strompreise künftig zumindest halbjährlich angepasst werden. Foto: Imago

Die Regierung hat am Mittwoch ein weiteres Paket gegen die Teuerung vorgelegt, das im Kern vier Punkte umfasst. Energiekonzerne sollen künftig stärker zur Kasse gebeten werden, sofern sie die inzwischen stark gesunkenen Großhandelspreise nicht zeitnah an Haushalte und Wirtschaft weitergeben. Dazu kommt, dass die Preise öfters angepasst werden sollen, zumindest halbjährlich beziehungsweise monatlich für Haushalte mit intelligenten Strommessern.

Antiteuerungspaket: Regierung will Gewinne von Energiekonzernen stärker abschöpfen. DER STANDARD

Zudem soll mehr Transparenz im Lebensmittelhandel geschaffen werden. Mehr Informationen über die Einkaufspreise der Handelsketten sollen ebenso die Vergleichbarkeit erhöhen wie erweiterte Kompetenzen der Wettbewerbsbehörde. Abschließend soll auch ein Gebührenstopp der öffentlichen Hand für verringerten Inflationsdruck sorgen. Der Bund will mit gutem Beispiel vorangehen und die Gemeinden zu demselben Schritt anhalten. Deren finanzielle Ausfälle sollen durch die verschärfte Gewinnabschöpfung bei Energieversorgern gegenfinanziert werden.

Gewinnabschöpfung bei Versorgern

Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) erhöhte den Druck auf die Energiebranche und stellte ihr eine Rute ins Fenster. "Wenn Energieversorger nicht unmittelbar beginnen, die Preise zu senken, dann werden wir sie als Republik auch dementsprechend zur Kasse bitten", erklärte Nehammer nach dem Ministerrat. Soll heißen: Gewinne von Energiekonzernen sollen früher und in höherem Ausmaß abgeschöpft werden, wenn sie diese Preissenkungen nicht bis spätestens Jahresmitte weitergeben. Des Kanzlers Ziel: Der teuerste Anbieter soll die Preise um ein Drittel reduzieren.

Argumentiert wird die Gewinnabschöpfung, die mit Anfang Juni umgesetzt sein soll, vom Regierungschef damit, dass die Großhandelspreise im letzten Jahr von mehr als 500 Euro pro Megawattstunde (MWh) auf unter 150 Euro pro MWh gesunken, während die Preise für private Haushalte um mehr als das Doppelte angestiegen seien. Diese Vorgangsweise erhitze nicht nur die Inflation, sondern auch die Gemüter – und so auch seines, betonte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne).

Ausgleich für Gemeinden

Ein Teil der Gewinnabschöpfung im Energiebereich soll für Länder und Gemeinden bereitgestellt werden. Damit sollen diese zu einem Gebührenerhöhungsverzicht bewogen werden, ohne dass eine große budgetäre Belastung entsteht. Die Bundesgebühren werden weiter eingefroren. Sollten die Versorger die Preise freiwillig senken, sodass es zu keiner erhöhten Gewinnabschöpfung kommt, stellt Nehammer "andere Möglichkeiten" zur Entschädigung der Gemeinden in Aussicht.

Die Elektrizitäts- und Erdgasabgabe soll um ein weiteres halbes Jahr ausgesetzt werden. Das soll eine Entlastung im Gesamtwert von 400 Millionen Euro bringen, sagte Kogler. Dies werde zu einer Verringerung der Inflationsrate um etwa einen Prozentpunkt führen. Zu geringeren Auswirkungen, nämlich jeweils nur wenigen Zehntelprozentpunkten, sollen die anderen Maßnahmen führen.

Für mehr Transparenz sorgen soll eine monatliche Rechnung mit Smart Meter als Standard. Gestärkt werden sollen die gesetzlichen Einmeldeverpflichtungen der Energieversorger an die E-Control, um eine Verbesserung des Tarifkalkulators zu erzielen.

Mehr Transparenz bei Lebensmitteln

Hart ins Visier der Regierung geraten war im Vorfeld der Lebensmittelhandel. Von Preistreiberei auf dem Rücken der Konsumenten war die Rede und harten Eingriffen in den Markt, um diesem Treiben ein Ende zu setzen. Große Supermarktketten fühlten sich zu Unrecht an den Pranger gestellt, entsprechend aufgeheizt war die Stimmung im Vorfeld hinter den Kulissen.

Herausgekommen sind unspektakuläre Maßnahmen. So wird die Regierung künftig regelmäßig in einem Lebensmitteltransparenzbericht die Einkaufspreise des Lebensmittelhandels anhand definierter Lebensmittel veröffentlichen.

Für Handelskonzerne ist das business as usual. Im Rahmen der Agrartransparenzverordnung gaben sie schon bisher Einblick in entsprechende Preise. Neu ist, dass diese künftig auch für Konsumenten nachvollziehbar sein müssen. Der Handel drängt nun darauf, diese Transparenz auf die gesamte Wertschöpfungskette auszudehnen, also auch Landwirte und große Verarbeiter wie Molkereien in die Pflicht zu nehmen. Alles andere sei nur ein Teil des Puzzles.

Offen ist, welchen Nutzen Konsumenten aus den zusätzlichen Informationen ziehen. Die Branche hofft auf zusätzliche Finanzbildung. Die Differenz zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis sei schließlich nicht Gewinn.

Mehr Einblicke in Spenden

Ferner muss der Lebensmittelhandel kundtun, welche Mengen an Lebensmitteln als Sachspenden er an gemeinnützige Organisationen zur Verfügung stellt. Diese hatten zuletzt, wie im STANDARD berichtet, auf deutliche Rückgänge bei Spenden aus dem Handel aufmerksam gemacht. Initiativen wie Too Good To Go schmälerten die Menge an Lebensmitteln, mit denen karitative Vereine armutsgefährdete Menschen unterstützen.

Supermärkte betonen, den Anteil der Spenden über ganz Österreich gerechnet nicht reduziert zu haben. Dass es in Wien knapper wurde, liege daran, dass sich hier besonders viele Studenten Apps bedienten, die Essen vor dem Verderb retten.

Weniger Verschwendung

Ebenfalls offengelegt werden muss künftig, wie viele Lebensmittel vernichtet wurden. Auch diese Statistiken hat der Handel bereits parat. Er sieht sich nur für neun bis zwölf Prozent des genießbaren Essens, das im Müll landet, verantwortlich. Für ein Drittel sorgten Verarbeiter und Gastronomen, für den großen Rest Konsumenten. In den Filialen selbst ließen sich lediglich ein bis fünf Prozent der Ware nicht verkaufen.

Verschärfen will die Regierung das Wettbewerbsrecht. Ziel ist eine Stärkung der Befugnisse der Bundeswettbewerbsbehörde. Diese hat wegen der Preisentwicklungen in der Lebensmittelbranche vergangenen Herbst eine großangelegte Untersuchung gestartet. Ende Oktober sollen die Ergebnisse veröffentlicht werden.

Man sei jederzeit kooperationsbereit, richtete Handelsverbandschef Rainer Will der Regierung aus. Derzeit würden die Daten der vergangenen 17 Quartale an die Wettbewerbsbehörde geliefert.

VP-Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig nennt das aktuelle Maßnahmenpaket einen wirksamen Hebel gegen die Teuerung. Christoph Badelt, Chef des Fiskalrats, hatte Mittwochfrüh deutliche Worte für die Inflationsbekämpfung der Regierung gefunden. Diese solle "bitte aufhören, das Geld hinauszuwerfen". Es seien immer wieder zu viele Maßnahmen nach dem Gießkannenprinzip erfolgt, eine davon – der "viel zu große Energiekostenzuschuss 2" – laufe sogar noch. Badelt warnt davor, weiter viel Geld für Maßnahmen auszugeben, die in der größeren Zahl Menschen bekommen, die es nicht brauchen, sagte er im Ö1-"Morgenjournal". (Alexander Hahn, Verena Kainrath, Günther Strobl, 10.5.2023)