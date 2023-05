Migration An US-Südgrenze steht Chaos bevor

Zehntausende Menschen harren derzeit im Norden Mexikos aus, um in die USA zu gelangen. Der Grenzübertritt könnte bald einfacher werden, weil am 11. Mai eine Regelung ausläuft, die die sofortige Abweisung an der Grenze ermöglicht hat. US-Präsident Joe Biden bereitet die Gemeinden an der Grenze auf chaotische Verhältnisse vor