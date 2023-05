Alexander Giesche inszeniert erstmals in Wien, weitere Debüts am Haus geben Antonio Latella und Anna Bergmann – Auslastung bei 68%

Das Volkstheater-Ensemble in Feierlaune: Anlässlich von 70 Jahre Volkstheater in den Bezirken 2024. Foto: Marcel Urlaub

Mit einer Auslastung von 68 Prozent im Haupthaus – zum Stichtag 30. April – hat das Volkstheater Wien in der aktuellen Spielzeit eine bemerkenswerte Steigerung der Publikumszahlen im Vergleich zum Vorjahr erreicht – auch wenn die Ziffer, wenn man alle bespielten Bühnen einbezieht, insgesamt auf 63 Prozent abfällt, vor allem wegen der schlechten Besuchszahlen in den Bezirksbühnen.

VolkstheaterWien

Deren Leitung übernimmt nun Lisa Kerlin, die erstmals mit der florierenden Bronski-und-Grünberg-Bühne zusammenarbeiten wird (Amadeus). Frankenstein, Elektra, Die 39 Stufen und Der kleine Prinz heißen die weiteren städtischen Tourneeproduktionen. Übrigens: Das Volx Margareten wird zur Probebühne.

Direktor Kay Voges hat die Höhepunkte der Spielzeit 2023/24 in einem den selbstironischen Humor des Volkstheaters widerspiegelnden Video präsentiert, in dem Schauspieler Uwe Schmieder auf dem Blechdach des Theaters witzelt, er wolle endlich auch in einem Stück mit Helikopter auftreten – rekurrierend auf Florentina Holzingers Gastspiel Ophelia‘s Got Talent (21.–24. 10.)

Science-Fiction-Theater

"Vom kleinen Klaus bis zum Onkel Otto" wolle man alle Publikumsgruppen ansprechen. Dafür wird ein Wien-Schwerpunkt gesetzt und werden Regiekapazunder nach Wien gelotst: Claudia Bauer, die für den humanistää!-Erfolg verantwortlich war, eröffnet die Spielzeit am 8. September mit Ingeborg Bachmanns Malina.

Des weiteren wird erstmals Alexander Giesche, deutscher Regie-Shootingstar der letzten Jahre, in Wien inszenieren, namentlich das Science-Fiction-Stück Die Angestellten von Olga Ravn als deutschsprachige Erstaufführung (26. 1. 2024). Ihr Volkstheaterdebüt geben der Italiener Antonio Latella mit der Goldoni-Komödie Der Diener zweier Herren (18. 11.) sowie Regisseurin Anna Bergmann, die Horváths Die Unbekannte aus der Seine inszenieren wird – ein Stück, das seit 27 Jahren nicht auf einer großen Wiener Bühne zu sehen war.

Qualtinger, Artmann, Rühm

Kay Voges selbst dockt an alte Fernsehzeiten mit Michael Schanze an und präsentiert die interaktive Gameshow Du musst dich entscheiden (15. 9.). Zu der am Volkstheater gepflegten Durchdringung der Sparten zählt die Uraufführung von Raphaela Edelbauers Erste-Weltkrieg-Roman Die Inkommensurablen, den das Medienkollektiv Sputnic als animierte Graphic Novel zeigen wird. Die Arbeit gehört auch zum genannten Wien-Fokus, bei dem sich Schauspielstar Samouil Stoyanov den Heroen Qualtinger, Artmann, Rühm &_Co widmen wird (Heit bin i ned munta wuan).

Rimini Protokoll kehren wieder (Dies ist keine Botschaft), ebenso Luk Perceval, der sein über Probenstreams bereits beworbenes Shakespare-Projekt Rom (20. 4. 24) mit Autorin Julia Jost präsentieren wird. Und die Musikschiene wartet u. a. auf mit Paul Weller, Calexico, der Wiener Tschuschenkapelle und der zweiten Ausgabe des Desertshore-Festivals. (Margarete Affenzeller, 11.5.2023)