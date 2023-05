Aber erst, wenn es "super smooth" ist. Full-Self-Driving-Programm befindet sich nach wie vor in der Beta-Phase

Ein Probemonat soll künftig das Full-Self-Driving-Programm von Tesla schmackhaft machen. Foto: Reuters/Blake

Full Self-Driving (FSD), das Programm von Tesla für autonomes Fahren, stand zuletzt immer wieder in der Kritik. Hunderttausende Fahrzeuge mussten deshalb schon zurückgerufen werden, Sparmaßnahmen würden laut ehemaligen Mitarbeitenden zudem das Unfallrisiko erhöhen. Nun hat Elon Musk in Aussicht gestellt, dass es nach der Beta-Phase, in der sich FSD immer noch befindet, ein kostenloses Testmonat geben werde.

Derzeit ist das FSD-Paket nur in Nordamerika buchbar, um auch einen Zugang zur Beta-Phase des Programms zu erhalten. Interessenten müssen für diese Option derzeit aber nicht weniger als 15.000 Dollar bezahlen. Eine Verfügbarkeit des FSD in Europa lässt noch auf sich warten und hängt nicht zuletzt von der EU ab, für heuer ist allerdings nicht mehr von einer Zulassung auszugehen.

Seit Jahren ein Problemkind

Im April sagte Elon Musk, dass Tesla wahrscheinlich noch in diesem Jahr eine vollständig selbstfahrende Technologie auf den Markt bringen werde. "Ich zögere, das zu sagen, aber ich denke, wir werden es dieses Jahr schaffen", so der Tech-Milliardär auf einer Konferenz. Musk hat seine früheren Ziele zur Erreichung der Selbstfahrfähigkeit seit Jahren verfehlt.

Die Testversion der Software, die Tesla Full Self-Driving (FSD) nennt, wird "zwei Schritte vorwärts, einen Schritt zurück zwischen den Releases" sein, sagte Musk, "aber der Trend geht ganz klar in Richtung vollständiges Selbstfahren, in Richtung vollständige Autonomie". Die Technologie in ihrer jetzigen Form hat nach Unfällen rechtliche und behördliche Kritik auf sich gezogen. Tesla hat immer betont, dass die Technologie das Auto nicht autonom macht, sondern die Aufsicht des Fahrers erfordert.

Immerhin konnte Tesla vor kurzem einen wichtigen Sieg vor Gericht erzielen. In einem ersten Urteil, das sich auf einen Unfall mit Teslas teilautomatisierter Fahrsoftware bezieht, sprachen die Geschworenen der klagenden Partei keinen Schadenersatz zu. Derzeit gibt es zwar weitere Klagen gegen Tesla im Zusammenhang mit dem Autopiloten, die noch anhängig sind. Das Urteil könnte aber Auswirkungen auf den Ausgang dieser Klagen haben, da in den USA oft auch frühere Fälle und Urteile zur Beurteilung herangezogen werden. (red, 10.5.2023)