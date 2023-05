"Trotzdem muss man einfach unermüdlich weitermachen": Die ukrainische Journalistin Anna Myrionuk über ihre Arbeit im Krieg. Foto: Celina Wald

Perugia – "Eine russische Rakete wartet nicht, bis man wieder im Dienst ist": Als ukrainische Journalistin ist Anna Myroniuk jeden Tag mit dem Krieg konfrontiert. Er ist der Grund dafür, dass in der Redaktion des "Kyiv Independent" jetzt immer Kerzen und Powerbanks bereitliegen. Er ist der Grund dafür, dass es manchmal keinen Strom und kein Wasser im Büro gibt. Und er ist der Grund dafür, dass die psychische Gesundheit der Journalistinnen und Journalisten beeinträchtigt wird.

Myroniuk ist Leiterin der Investigativabteilung beim "Kyiv Independent". Dort arbeitete sie zuletzt an zwei Investigativstorys über die Internationale Legion der Territorialverteidigung – eine Spezialeinheit der ukrainischen Armee für Menschen aus dem Ausland, die sich freiwillig zum Kampf für die Ukraine gemeldet haben.

Im Interview für den STANDARD spricht Myroniuk nicht nur über den journalistischen Alltag in einem Land, das sich im Krieg befindet, sondern auch über die internationale Berichterstattung über die Ukraine. Sie erzählt, wie sich die Wahrnehmung des Krieges mit dem 24. Februar 2022 verändert hat, wieso die Ukraine nicht immer in die Opferrolle gesteckt werden sollte und wie man mit journalistischer Arbeit auf russische Propaganda reagieren kann.

DER STANDARD

Frage: Was hat sich für den Journalismus in der Ukraine mit dem 24. Februar 2022 verändert?

Myroniuk: Ich möchte nur daran erinnern, dass der Krieg 2014 begann. Der Krieg begann für die Ukrainer, als Russland zum ersten Mal einmarschierte, einen Teil des Donbass besetzte und die Krim illegal annektierte. Damit begann der Krieg für uns, und damit hat sich unsere Arbeit verändert. Wir Journalistinnen und Journalisten mussten uns 2014 schon an neue Verhältnisse anpassen. In Redaktionen entstanden Arbeitsplätze, die gezielt ausschließlich über die Ereignisse an der Front berichteten. Am 24. Februar hat sich in unserer Arbeit nichts dramatisch verändert, denn der Angriffskrieg gegen die Ukraine dauert schon seit 2014 an.

Seither hat sich das alles einfach deutlich verschärft. Wir mussten mehr Kollegen in die Kriegsberichterstattung einbeziehen und mehr Vorkehrungen treffen, damit wir bereit sind, an die Front zu gehen. Ausrüstung, zum Beispiel Helme, aber auch Schulungen in Erster Hilfe und darüber, wie man sich in einem Kriegsgebiet verhält. Hinzu kommt natürlich, dass sich viele Redaktionen in den besetzten Gebieten befanden und evakuieren mussten.

Frage: Wie wirkte sich der Krieg auf die Themenauswahl aus?

Myroniuk: Vor der russischen Invasion waren die Geschichten, über die wir berichtet haben, sehr viel breiter gefächert. Wir sind uns aber darüber im Klaren, dass der Krieg irgendwann zu Ende sein wird und wir dann wieder zu unserem früheren Themenspektrum zurückkehren wollen. Außerdem wollen wir auch nicht, dass die Ukraine in dem Narrativ als "Opfer Russlands" stecken bleibt. Die Ukraine ist ein faszinierendes Land, das kulturell, historisch und auf vielen Ebenen so viel mehr zu bieten hat. Wir wollen das Bild der Ukraine verändern, damit wir nicht nur als Opfer des russischen Angriffskrieges gesehen werden – was zwar wahr ist, aber auch nur einen kleinen Teil von dem abbildet, was die eigentliche Ukraine ausmacht.

Frage: Wie nehmen Sie die internationale Berichterstattung über die Ukraine wahr?

Myroniuk: Es kommt immer wieder vor, dass ausländische Journalisten in die Ukraine kommen und einen Politiker interviewen, ohne zu wissen, welche Vorgeschichte dieser Politiker hat. Ohne zu wissen, in welche Skandale er in der Vergangenheit verwickelt war und welchen Ruf er in der Ukraine hat. In vielen internationalen Medienhäusern fehlt das Wissen über die ukrainischen Gesamtzusammenhänge vor Ort. Das führt wiederum dazu, dass sie den Konflikt missverstehen und in ihrer Berichterstattung falsch wiedergeben. Das zeigt sich meiner Meinung nach vor allem daran, dass der Krieg Russlands gegen die Ukraine von internationaler Seite erst mit dem 24. Februar wirklich ernst genommen wurde. Vor dem 24. Februar haben noch viele internationale Redaktionen aus ihren Moskauer Büros über die Ukraine berichtet. Das hat dazu geführt, dass die Berichterstattung über die Ukraine – besonders in Bezug auf den Konflikt mit Russland – häufig irreführend oder schlichtweg falsch war.

Frage: Was wünschen Sie sich von Journalistinnen und Journalisten außerhalb der Ukraine?

Myroniuk: Viele dieser Redaktionen haben mittlerweile aus gutem Grund ihre Büros von Moskau nach Kiew verlegt. Das ist gut. Trotzdem muss von internationaler Seite noch viel Arbeit geleistet werden: Man recherchiert zu wenig, man versucht nicht die ukrainische Sichtweise zu verstehen, und man hört aus irgendeinem Grund öfter den Leuten in Moskau als jenen in der Ukraine zu. Ausländische Journalisten sollten gezielt mit ukrainischen lokalen Journalisten zusammenarbeiten, um die Gesamtzusammenhänge vor Ort besser verstehen zu können. Sie sollten ihre journalistische Sorgfaltspflicht erfüllen: Wer über die Ukraine berichtet, muss zuerst den ukrainischen Kontext verstehen. Journalisten sollten in der Ukraine recherchieren und zuhören, um die Ukraine besser zu verstehen.

Frage: Wie sollten Journalistinnen und Journalisten mit russischer Propaganda umgehen?

Myroniuk: Darauf habe ich keine allgemeingültige Antwort. Das ist nur meine Sicht der Dinge: Was soll man also mit russischer Propaganda tun? Sie ignorieren? Nein. Darauf reagieren? Ja. Aber das funktioniert nicht, indem man versucht, russische Propaganda mit anderer Propaganda zu bekämpfen. Meiner Meinung nach sollte man gegen die russische Propaganda mit ordentlichem Journalismus vorgehen. Viele Menschen ziehen Fake News einer ordentlich recherchierten Geschichte vor. Trotzdem muss man einfach unermüdlich weitermachen. Man informiert weiter, auch wenn die Leute nicht zuhören wollen. Man muss kreativ werden und immer wieder neue Blickwinkel und neue ansprechende Arten der Berichterstattung finden, damit die Leute wieder zuhören. Das ist unser Job. (Veronika Waldhäusl, Corinna Crestani, Celina Wald, 12.5.2023)