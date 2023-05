Die Wiener Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) rief das Höchstgericht an, um eine Bestimmung im Mediengesetz als verfassungswidrig aufheben zu lassen. Das Verfassungsgericht gab Sima Recht. Das Oberlandesgericht Wien gab der Entscheidung jetzt Folge. Foto: IMAGO/SEPA.Media

Anfang April hob der Verfassungsgerichtshof auf Antrag der Wiener Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) eine Bestimmung im Medienrecht als verfassungswidrig auf. Das Oberlandesgericht entschied nun dementsprechend neu, dass Sima für eine von ihr erwirkte Gegendarstellung doch nicht die Einschaltkosten bezahlen muss.

Das Oberlandesgericht Wien gab nach der Entscheidung des Höchstgerichts der Beschwerde Folge und hob den angefochtenen Beschluss auf. Der Antrag auf Bestimmung der Schaltkosten für die zu Unrecht erwirkte Veröffentlichungen der Gegendarstellung und des Berufungsurteils wurde abgewiesen.

Konkret ging es um Gegendarstellungen, die Sima nach Auffassung des Oberlandesgerichts zu Unrecht erwirkt hatte und für die sie rund 236.000 Euro bezahlen sollte. Der Verfassungsgerichtshof entschied, die entsprechende Bestimmung des Mediengesetzes verstoße gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung und auf Persönlichkeitsschutz.

Rauchverbot in der Gastronomie

Auslöser des Rechtsstreits war ein Artikel in der Zeitung "Oe24"/"Österreich" und auf der Webseite oe24.at im Oktober 2019 über hohe Personalkosten, die im Zuge der Kontrolle des ab November geltenden Rauchverbots in der Gastronomie entstehen würden. Darin hieß es, dass es für die rund 80 Kontrolleure des Marktamts einen "warmen Geldregen" geben werde, da für den Einsatz am 1. November 2019 mindestens drei Zulagen anfallen würden.

Sima verlangte darauf die Veröffentlichung je einer Gegendarstellung, wonach für die Kontrolle des Rauchverbots deutlich geringere Kosten angefallen seien. Weil "Oe24"/"Österreich" und oe24.at die Gegendarstellungen nicht freiwillig veröffentlichten, erwirkte Sima beim Landesgericht für Strafsachen Wien eine entsprechende Anordnung.

Gegen dieses Urteil beriefen die Medieninhaber am Oberlandesgericht (OLG) Wien, das die Anträge der Stadträtin auf Gegendarstellungen abwies. Sima sollte das gesamte Einschaltungsentgelt für die erwirkten – und bereits erfolgten – Veröffentlichungen der Gegendarstellungen sowie für die Veröffentlichungen des Berufungsurteils zu zahlen. Nach Beschluss des Landesgerichts für Strafsachen Wien musste Sima besagte 236.000 Euro bezahlen.

Die Stadträtin rief damit den Verfassungsgerichtshof an und bekam Recht. Die verfassungswidrige Bestimmung tritt mit 1. Juli 2024 außer Kraft. So lange hat der Gesetzgeber eine neue Regelung zu finden. (red, 10.5.2023)