Im Gastblog schreibt die Afrikawissenschafterin Anaïs Angelo über die Rolle von Frauen in der globalen und insbesondere in der afrikanischen Politik.

"Inspirierende" Frauen liegen im Trend. Wenn Sie Kartenspiele spielen, können Sie "Play the Patriarchy" spielen oder Ihr feministisches Wissen mit den "Fantastic Women" unter Beweis stellen. Ansonsten können Sie leicht eine Postkarte oder eine Tragetasche mit Zeichnungen von Frauen finden, die die Welt verändert haben.

Diese Kultur der "Trailblazers" zielt darauf ab, die Geschichte der Frauen zugänglicher zu machen und Vorbilder für junge Frauen in unterschiedlichen Bereichen zu zeigen. Es ist wichtig, die Leistungen von Frauen zu würdigen, um das Wissen über weibliche Führungspersönlichkeiten zu demokratisieren. Die spielerische Kultur der "inspirierenden Frauen" kratzt aber nur an der Oberfläche einer viel komplexeren politischen Geschichte.

Dies gilt umso mehr, wenn es um den historischen Beitrag von Frauen zum parlamentarischen Geschehen geht: Die "ersten" weiblichen Abgeordneten, die sich mühsam einen Parlamentssitz erkämpften und gewannen, sind nur wenigen bekannt. Und doch leisteten sie einen entscheidenden Beitrag dazu, dass Frauenfragen in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden und dass Frauen sich als Politikerinnen genauso verwirklichen können wie ihre männlichen Kollegen als Politiker.

Globale Unterschiede

In Österreich, Deutschland, England, Irland, den Niederlanden oder den Vereinigten Staaten zogen Frauen nach dem Ersten Weltkrieg ins Parlament ein. Sie waren aber immer noch eine Minderheit. Nehmen wir zum Beispiel den österreichischen Fall: Wie Gabrielle Hausch in ihrem Buch "Vom Frauenstandpunkt: Frauen im Parlament 1919–1933" darstellt, gab es in der ersten Republik 25 weibliche und 159 männliche Abgeordnete. In Frankreich, Italien, den lateinamerikanischen Ländern oder den Ländern Südostasiens war dies in den 1940er- und 1950er-Jahren der Fall.

Auf dem afrikanischen Kontinent saßen Frauen zum ersten Mal in den 1960er-Jahren, als viele Länder zu unabhängigen Nationen wurden, in den neuen unabhängigen parlamentarischen Institutionen. Nirgendwo wurde damals von Frauen erwartet, dass sie in der Politik tätig sind.



Die Schwierigkeit ihrer Aufgabe wird vielleicht besser verständlich, wenn man sich den heutigen Prozentsatz weiblicher Abgeordneter weltweit ansieht: Amerika steht an erster Stelle (34,6 Prozent), gefolgt von Europa (31,0 Prozent) und Afrika südlich der Sahara (27,8 Prozent), Asien (21,3 Prozent), dem Pazifik (22,8 Prozent) sowie dem Nahen Osten und Nordafrika (16,3 Prozent). Hinter diesen Ranglisten verbergen sich große regionale Unterschiede, aber insgesamt zeigen sie, dass Frauen in den parlamentarischen Institutionen immer noch stark unterrepräsentiert sind.

Afrikanische weibliche Abgeordnete nehmen indessen eine Vorreiterrolle ein. Medien berichten über eine neue Ära, in der "Frauen in die afrikanische Politik eindringen" oder in denen "Afrika eine historische Führungsrolle bei weiblichen Parlamentssprechern einnimmt". In einigen Artikeln wird auf die zahlreichen Hindernisse eingegangen, die den Weg für afrikanische Frauen in der Politik noch immer ebnen, und es wird behauptet, dass "Politikerinnen in Afrika große Chancen haben, aber etwas bewirken können". In anderen wird gefeiert, dass die steigende Zahl von Frauen in afrikanischen Parlamenten dem Rest der Welt "den Weg weist".

Nkosazana Dlamini-Zuma (rechts) im Gespräch mit Pemmy Majodina (links), beide Mitglieder der südafrikanischen Nationalversammlung. Foto: APA/AFP/GIANLUIGI GUERCIA

Es gibt viele Gemeinsamkeiten zwischen der Geschichte der afrikanischen Frauen, die im 20. Jahrhundert für parlamentarische Rechte kämpften und der ihrer europäischen Kolleginnen. Der Wahlkampf war schwierig und kostspielig und verlangte von den Frauen besondere mentale Stärke, um ihre Ideen in der Öffentlichkeit zu vertreten und Unterstützung zu gewinnen. Diese Geschichte wurde leider bisher kaum öffentlichkeitswirksam erzählt. Eine der wenigen Dokumentationen dazu trägt den passenden Titel "Die Unbeugsamen" und fängt die frauenfeindliche Atmosphäre, in der sich weibliche deutsche Abgeordnete ihren Weg durch das Parlament bahnen mussten, anschaulich ein. Sie sind ständigem Gelächter und gewalttätigen Angriffen ausgesetzt und mussten ihr Publikum dennoch unermüdlich daran erinnern, dass sie Politikerinnen waren und nicht nur Frauen, die vorübergehend der Hausarbeit fernblieben.

Abseits europäischer Konzepte

Afrikanische Politikerinnen standen in den 1960er-Jahren in vielerlei Hinsicht vor denselben Problemen. Es ist aber wichtig, daran zu erinnern, dass die Trennung zwischen der sogenannten "öffentlichen" Sphäre (in der die Politik den Männern vorbehalten ist) und der "privaten" Sphäre (die angeblich unpolitisch und den Frauen vorbehalten ist) eine europäische Erfindung ist. Die afrikanische Geschichte zeigt, dass auch Frausein immer etwas Politisches war. Die Politik der Mutterschaft ist ein gutes Beispiel dafür. In vielen vorkolonialen afrikanischen Gesellschaften war Mutterschaft kein Zustand, sondern eine Institution, die persönliche und soziale Identitäten regelte und mit einer Vielzahl von sozialen Rollen und Beziehungen verbunden war. Mutter zu sein, verlieh den Frauen einen besonderen sozialen und politischen Status und beschränkte sie keineswegs auf die stille Politik des Haushalts, sondern gab ihnen das Recht und sogar die Pflicht, zu sprechen.

Buchcover der Graphic Novel, die der kenianischen Freiheitskämpferin Mekatilili wa Menza gewidmet ist, die ihre Mutterschaft und ihren Tanz nutzte, um gegen die britischen Kolonisatoren zu mobilisieren. Foto: The Nest, https://www.thisisthenest.com

Die Kolonialisierung war ein großer Rückschlag für die politische Macht der afrikanischen Frauen. Und so ist es nicht verwunderlich, dass nach der Unabhängigkeit die Erlangung parlamentarischer Rechte für viele afrikanische Frauen eine wichtige Priorität war. Die afrikanische Frauenpolitik hat das Zuhause lange Zeit als politische Institution behandelt; die parlamentarischen Befugnisse waren nur eine Fortsetzung.

Es gibt viel über den globalen Charakter dieses Teils der Geschichte zu reflektieren. Ob sie nun aus Kenia, Ghana, Tansania, Sambia, Deutschland, Frankreich oder Österreich kamen, die weiblichen Parlamentarierinnen brachten laut und deutlich zum Ausdruck, dass Frausein ein politisches Werkzeug ist. Die Stimmen der Frauen, die für repräsentative Befugnisse gekämpft hatten, sollten allen bekannt sein, vom träumenden Kleinkind bis zum wahlberechtigten Erwachsenen. Das Bekanntwerden ihrer Geschichte würde die Demokratien integrativer und hoffentlich viel stärker machen. (Anaïs Angelo, 17.5.2023)