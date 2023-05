19.40 REPORTAGE

Re: Allein unter Schafen – Ein neues Leben als Schäferin In der Domaine du Merle in der Provence werden seit den 1930ern Schäferinnen und Schäfer ausgebildet. Die Sendung begleitet drei junge Auszubildende und ist dabei, wenn sie sich zum ersten Mal der Realität des Berufs stellen müssen. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Eifersucht – Urgefühl oder Beziehungskiller? Eifersucht ist eine Emotion, die Menschen schon im Alter von sechs Monaten empfinden können. Es ist ein zwiespältiges Gefühl, das Freundschaften, Partnerschaften und Familienbande schützen oder aber zerstören kann. Tatsächlich ist Eifersucht ein noch wenig erforschtes Gebiet. Bis 21.00, 3sat

20.15 WETTBEWERB

Eurovision Song Contest 2023 Im zweiten Semifinale treten – neben Teya & Salena mit Who the Hell is Edgar für Österreich – 15 weitere Länder an. Die Entscheidung fällt dann ab ca. 22.45 Uhr, Andi Knoll kommentiert. Bis 23.15, ORF 1

20.15 ESKAPISMUS

Tinderreisen Diesmal sind Luis und Lev für Dates in Bologna unterwegs. Und Kevin ist bei einem Rendezvous in Stockholm ziemlich schmähstad. Bis 21.30, ATV

20.15 ÜBERFALL

Banklady (D 2023, Christian Alvart) Familie, das hieß 1966: kleines Häuschen, Vorgarten, Waschmaschine. Wie kommt man da raus? Gisela Werler schafft es per Zufall und mit gutem Riecher. Am Ende wird die deutsche Hilfsarbeiterin als Deutschlands erste Bankräuberin in die Geschichte eingehen. Nadeshda Brennicke spielt nach wahrer Begebenheit mit schnoddriger Entschlossenheit eine Gangsterbraut. Bis 22.10, RBB

Stets höflich: Nadeshda Brennicke als Gangsterbraut Gisela

in "Banklady", 20.15 Uhr, RBB. Foto: NDR, Stefan Erhard

22.15 SERIE

Black Earth Rising (5–8/8) Nach dem Völkermord in Ruanda wird Kate (Michaela Coel) von einer Menschenrechtsanwältin adoptiert, die Arbeit an Fällen von Kriegsverbrechen führt sie in die eigene Vergangenheit. Bis 2.25, Arte

22.30 MAGAZIN

Eco Spezial: Geld für alle – Das bedingungslose Grundeinkommen als Krisenlösung? Was machen Menschen, wenn sie monatlich bedingungslos vom Staat Geld bekommen? Werden sie produktiver, oder landen sie in der sozialen Hängematte? Bis 23.00, ORF 2

23.00 TALK

Stöckl Gäste bei Barbara Stöckl sind heute Ö3-Wecker-Moderator Robert Kratky, die Dancing Stars Missy May und Dimitar Stefanin, Pater Johannes Pausch und Trailrunnerin Esther Fellhofer. Bis 0.05, ORF 2

23.30 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Korrupt, verhabert, vernadert – Was bleibt vom Ibiza-Skandal?

Bei Michael Fleischhacker diskutieren dazu Heinz-Christian Straches Ex-Anwalt Johann Pauer, Antikorruptionsexperte Martin Kreutner, die Journalistin Corinna Milborn, Politikberater Christoph Pöchinger und Ex-Lobbyist Peter Hochegger. Bis 00.40, Servus TV