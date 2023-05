Georg Spatt zum Abschied von Ö3, Sozialminister Rauch im "Report", Rampenschau, Tucker Carlson, Pulitzer-Preis, Switchlist, Journalismustagung in Innsbruck, Ö3-Podcast-Festival,

Hier sind die Mediennews vom Mittwoch:

Medienpolitik Zeitungsverband will ORF auf öffentlich-rechtliche Angebote reduzieren und Gremien entpolitisieren Eine "Verringerung des Programms- und Sendungsangebots" und damit eine Reduzierung des ORF-Beitrags fordert der VÖZ in einem Fünf-Punkte-Programm

Urteil Sima muss Gegendarstellungen in "Österreich" und auf oe24.at nicht bezahlen Oberlandesgericht entscheidet nach erfolgreicher Verfassungsbeschwerde der Wiener Stadträtin Ulli Sima

Abgang Ö3-Chef Spatt bestätigt zum Abgang Differenzen mit ORF-Radiodirektorin Thurnher ORF-Radioflotte steht vor Neuaufstellung. Langjähriger Ö3-Chef: "Mein Arbeitsverhältnis mit der Direktorin war zunächst nicht einfach"

TV-Tagebuch Mittwoch in ORF 1: Hanno Setteles "Spermageddon", aber mit Gefühl Ohne spektakuläre Bilder, aber mit viel Statistik und viel Gefühl behandelt Hanno Settele das Problem der männlichen Unfruchtbarkeit am Mittwoch um 20.15 in ORF 1

TV-Tagebuch Sozialminister Rauch vermisst "Sensibilität" der Energiekonzerne "Mir reicht's", sagte der Grüne im "Report" vor dem nächsten Regierungs-"Paket" zu Preisen von Lebensmitteln und Energie

Rampenschau Robert De Niros Vaterschaft mit 79, Günther Jauchs nur vorgetäuschtes "Wer wird Millionär?"-Ende Zeitgerecht zur Premiere von "Und dann kam Dad" wurde der US-Schauspieler zum siebenten Mal Vater

USA Tucker Carlson kündigt nach Aus bei Fox News Show auf Twitter an Seinen Job bei Fox News hat Carlson verloren. Nun will der rechte Moderator, der immer wieder Verschwörungstheorien verbreitete, seine Sendung auf Twitter zeigen

Auszeichnung Oberösterreicher gewinnt mit "New York Times" Pulitzer-Preis Für ihre Berichterstattung über den russischen Angriffskrieg wurde die "New York Times" mit dem Preis für International Reporting ausgezeichnet. Christoph Koettl gehörte zum Team

Fernsehen Karin Hanczewski steigt beim Dresdner "Tatort" aus Bis 2025 soll es aber noch drei Folgen mit der deutschen Schauspielerin geben

Switchlist Der doppelte Alfred, Spermageddon, Schicksalswahl für Erdoğan: TV-Tipps für Mittwoch Elektromüll vermeiden und recyceln, Das Geschäft mit der Erholung, Atlantique – mit Radiotipps

12. bis 14. Mai Journalismus im Festivalformat am Wochenende in Innsbruck Unter den 120 Mitwirkenden beim Journalismusfest sind erstmals auch Gäste aus Afrika und den USA. Möglichst niederschwellig wird an drei Tagen ein breites thematisches Sortiment geboten

Branchentreff Zweites Ö3-Podcast-Festival geht am 1. Juni in Wien über die Bühne Mit dabei sind etwa Christl Clear, Michael Buchinger und Thomas Brezina, die den Podcast "Treffen sich Drei" gestalten

Die Etat-Redaktion wünscht spannende Lektüre und einen angenehmen Abend!