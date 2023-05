Ganz schön eng auf U 96, da kann einem schon einmal die Hutschnur reißen. Philine Hofmann

Maschine "anblasen", Torpedo "wässern" und dann "Tiefer! Tiefer!! Tiefer!!!" bis die Bolzen knallen: Der Befehlsfachjargon in dem deutschen Erfolgsfilm Das Boot von 1981 gab bei Lichte betrachtet schon immer bestes Ausgangsmaterial für pubertäres Geblödel unter der Gürtel- oder, in diesem Fall, Wasserlinie her. Das Epos über das Nazi-U-Boot U 96, das natürlich ausschließlich ehrenwerte Mannsbilder, allen voran den jungen Herbert Grönemeyer in der Rolle des Kriegsberichterstatters, an Bord hatte, wird nun im Wiener Garagentheater Bronski & Grünberg satirisch unter Beschuss genommen.

Die Parodie Das Boot – Männer mit Tiefgang wurde von Burgtheater-Ensemblemitglied Sarah Viktoria Frick und ihrem Mann Martin Vischer inszeniert, am Burgtheater selbst scheint man für derlei Späße offenbar keinen Platz zu haben. Schade, denn am Ende des Tauchgangs wird im beengten Bronski der Sauerstoff schon ganz schön knapp.

Slapstick und Meuterei

Davor zerlegen Peter Knaack, Kai Lentrodt, Reini Moritz, Raphaela Möst und Johanna Orsini Das Boot nach allen Regeln der Filmparodie im Stil der Komödienaltmeister Mel Brooks und Monty Python: Absurde Dialoge und Wortspielereien, Slapstick-Klassiker wie die unendliche Pissszene, das Liedchen an unpassendster Stelle – alles da. Und natürlich wird diesmal gemeutert.

Peter Knaack sticht im kackbraunen Wollpulli als Grönemeyer-Wiedergänger Herr Bert mit seinem Grimassenspiel heraus. Wie immer bei Parodien gilt: Wer vorher noch einmal das Original auffrischt, hat den erfüllendsten Tiefgang. (Stefan Weiss, 11.5.2023)