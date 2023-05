Noch gibt es freie Zimmer in Österreichs Tourismushochburgen. Im Sommer wird es allen Prognosen zufolge anders aussehen. Foto: APA / Barbara Gindl

Die Wetterfrösche sagen zwar für die kommenden Tage kühle Temperaturen und eine Fortsetzung der wechselhaften Witterung vorher – die Tourismusprognosen für diesen Sommer zeigen aber, um im Bild zu bleiben, Sonnenschein pur. Mehr Gäste denn je planen heuer einen Sommerurlaub, und mehr Gäste als zuletzt sagen, sie wollen die schönste Zeit des Jahres in Österreich verbringen.

Das geht aus einer Studie des Instituts für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa (NIT) hervor, das sich mit den für Österreich wichtigsten Quellmärkte eingehender beschäftigt hat. Dazu zählen neben Deutschland als wichtigstem Herkunftsmarkt der Österreich-Touristen der flämische Teil Belgiens, die Niederlande, der Norden Italien, Schweiz, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn und Österreich selbst. Diese zehn Märkte repräsentierten zuletzt 85 Prozent der Ankünfte hierzulande.

Zehn Märkte im Visier

"Für den Sommertourismus in Österreich sieht es sehr gut aus", sagte Ulf Sonntag, Geschäftsführer des im norddeutschen Kiel beheimateten NIT, am Mittwoch in einem von der Österreich Werbung organisierten Webinar. Gaben bei der Umfrage vor einem Jahr rund 17 Millionen Personen an, ihre Sommerurlaubsreise höchstwahrscheinlich in Österreich zu machen, waren es bei der jüngsten Befragung an die 20 Millionen. Neun (2022: acht) Millionen gaben an, mit großer Sicherheit dieses Jahr den Haupturlaub in Österreich verbringen zu wollen.

Während in Westeuropa laut NIT etwa 50 Prozent ihren Sommerurlaub bereits gebucht haben, sind potenzielle Urlauber in Zentral- und Osteuropa sowie Italien noch zögerlich. Das liege an nationalen Gewohnheiten und habe weniger mit finanziellen Überlegungen zu tun.

Die Inflation, die in den EU-Mitgliedsländern, gemessen an den Jahren davor, hoch und in Österreich mit knapp zehn Prozent überdurchschnittlich hoch ist, tut der Urlaubslust offenbar keinen Abbruch. Österreich könne aufgrund seiner geografischen Lage im Herzen Europas möglicherweise sogar von äußeren Umständen profitieren. Weil sich Pauschal- und Fernreisen verteuert haben und sich wohl weiter verteuern werden, könnten sich insbesondere im kommenden Winter manche im Zweifel für einen Nahurlaub in Österreich entscheiden. Damit könnte, was am unteren Ende möglicherweise wegbricht, eventuell sogar überkompensiert werden. Dass Menschen aufgrund der verschlechterten finanziellen Situation zu Hause bleiben müssen, davon sei auszugehen.

Badeurlaub größte Konkurrenz

Die größte Konkurrenz für Österreich bleibe im Sommer der Badeurlaub am Meer. Auch das habe die Umfrage bestätigt. Österreich werde zwar auch mit Wasser assoziiert; hier müsste aber noch mehr hervorgestrichen werden, dass es viele Seen mit Trinkwasserqualität und entsprechende Bademöglichkeiten gibt, sagte Sonntag.

Ein Thema, das quer über alle Märkte deutlich an Gewicht gewonnen habe, ist Nachhaltigkeit. Im Schnitt gaben rund 50 Prozent der Befragten an, ihre Urlaubsentscheidung von nachhaltigen Angeboten abhängig zu machen. Bei Italienern und Italienerinnen sei dieser Wert noch höher. "Nachhaltigkeit ist in Italien ein starkes Thema, das möchte man auch im Urlaub haben", sagt Sonntag. Der Tourismusforscher warnt aber. "Angebote müssen glaubwürdig sein; ist es Greenwashing, wird das durchschaut und schadet mehr, als dass es nützt".

Corona-Sorgen überwunden

Habe es während der Corona-Pandemie noch allenthalben Sorgen gegeben, was Hygienebestimmungen, Rückkehr im Fall eines Lockdowns und Restituierung bezahlter Beträge betrifft, spiele dies nur mehr eine untergeordnete Rolle. Sonntag: "Dieser Ballast ist abgeschüttelt, die Gäste blicken positiv nach vorne." (Günther Strobl, 11.5.2023)