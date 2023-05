Der New Yorker Modedesigner wird seinen neuen Job am 15. Mai antreten

Modedesigner Peter Do nach einer Show Foto: Anthea Simms / Camera Press / picturedesk.com

Er hat eine Schwäche für minimalistische Mode in Schwarz-Weiß und ist in New York zu Hause. Keine schlechten Voraussetzungen für den vietnamesisch-amerikanischen Modedesigner Peter Do für seinen neuen Job: Er wird ab 15. Mai als Kreativchef beim Modelabel Helmut Lang die Frauen- wie die Männerkollektion verantworten. Seine erste Kollektion, die Frühjahrssaison 2024, wird er im September während der New York Fashion Week zeigen. Der zurückhaltende Designer könnte das nach einigen Designerwechseln geschwächte Label beleben.

Peter Do zog als Teenager mit seiner Familie von Vietnam nach Philadelphia, er studierte am New Yorker Fashion Institute of Technology (FIT) Modedesign, 2014 gewann er mit seiner Abschlusskollektion den Nachwuchspreis des Luxuskonzerns LVMH. Der vietnamesisch-amerikanische Designer arbeitete unter Phoebe Philo für das Modehaus Celine sowie den Designer Derek Lam. 2018 gründete er sein eigenes gleichnamiges Modeunternehmen.

Der Österreicher Helmut Lang hatte sein 1986 gegründetes Label 2005 verlassen. Seit 2006 gehört das Unternehmen dem japanischen Textilkonzern Fast Retailing, zu dem auch die Marken Uniqlo, Theory und J Brand gehören. (red, 11.5.2023)