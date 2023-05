In dieser Galerie: 2 Bilder Inter war in Halbzeit eins klar überlegen. Foto: IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto Enttäuschung. Foto: APA/AFP/GABRIEL BOUYS

Nach einem 2:0 (2:0) im Halbfinal-Hinspiel des "Derby della Madonnina" nimmt Inter Mailand Kurs auf sein sechstes Finale in der Fußball-Champions-League. Die Schwarz-Blauen besiegten den Stadtrivalen AC Milan am Mittwoch nach einem furiosen Beginn mit zwei schnellen Toren im ausverkauften San Siro. Zum Rückspiel des Mailänder Stadt-Showdowns kommt es am nächsten Dienstag. Das bisher letzte Endspiel hatte Inter 2010 bestritten und gewonnen.

Edin Džeko brachte die "Nerazzurri" in der 8. Minute mit einem herrlichen Volley in Führung. Nach dem zweiten Inter-Treffer durch Henrikh Mkhitaryan in der 11. Minute war der kapitale Fehlstart für die Rot-Schwarzen besiegelt. Nach einer auch anschließend verschlafenen ersten Hälfte kam das Team von Trainer Stefano Pioli nach dem Seitenwechsel kurz auf, biss sich jedoch am kollektiv starken Gegner die Zähne aus.

Überzeugend

Nach nur wenigen Minuten hatte die Partie im San Siro mit einem Paukenschlag begonnen. Džeko hämmerte einen Eckball von links mit einem quasi ansatzlosen Volley ins rechte Eck. Nur drei Minuten später nutzte Mkhitaryan eine Lücke im Zentrum clever aus und erhöhte auf 2:0. Milan stand in der Folge sichtlich unter Schock. Hakan Calhanoglu (16.) donnerte den Ball kurz darauf an die Stange, Mkhitaryan vergab noch in derselben Aktion gegen Milan-Torhüter Mike Maignan.

Auch danach hielt die nominelle Auswärtsmannschaft die Zügel fest in der Hand und blieb am Drücker. Milan fand dagegen offensiv nicht statt, wirkte zögerlich und verschlafen. Erst in der 30. Minute traf Davide Calabria bei einem Angriff über die rechte Seite das Außennetz. Glück hatten die "Rossoneri" auch, dass Schiedsrichter Jesús Manzano bei einem Faller von Weltmeister Lautaro Martínez im Strafraum nach einer "On-Field-Review" nicht auf Elfmeter entschied.

Aufgewacht

Zu Beginn der zweiten Hälfte hätten beide Mannschaften anschreiben können. Brahim Diaz (49.) sorgte mit einem Weitschuss für die bis dahin beste Chance für Milan, Junior Messias (51.) verpasste eine weitere Gelegenheit für den aktuellen Fünften der Serie A. Auf der anderen Seite fand Džeko (53.) in Maignan seinen Meister. Milan-Regisseur Sandro Tonali (63.) traf die linke Außenstange. Danach flaute der Angriffswirbel wieder etwas ab.

Einen Dauerdruck in der Schlussphase, den es wohl gebraucht hätte, vermochte die Pioli-Truppe auch nicht aufzubauen. Sinnbildlich war der zu zentrale Abschluss von Tommaso Pobega in der 92. Minute. Milan geht daher mit einer 0:2-Hypothek ins Retourmatch. Entschieden ist das Duell freilich noch lange nicht – so wie auch das zweite Champions-League-Semifinale noch offen ist. Real Madrid und Manchester City hatten sich am Dienstag in Madrid mit 1:1 getrennt. (APA, 10.5.2023)

Fußball-Champions-League – Semifinal-Hinspiel:

AC Milan – Inter Mailand 0:2 (0:2). Mailand, Giuseppe-Meazza-Stadion, 75.532 Zuschauer, SR Manzano (ESP). Rückspiel am 16. Mai in Mailand

Tore: 0:1 (8.) Džeko

0:2 (11.) Mkhitaryan

Milan: Maignan – Calabria (82. Kalulu), Kjaer (59. Thiaw), Tomori, T. Hernández – Krunic, Tonali – Díaz (82. Pobega), Bennacer (18. Junior Messias), Saelemaekers (59. Origi) – Giroud

Inter: Onana – Darmian, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Mkhitaryan (62. Brozovic), Calhanoglu (78. Gagliardini), Barella, Dimarco (70. De Vrij) – La. Martínez (78. Correa), Džeko (70. Lukaku)

Gelbe Karten: Krunic, Tomori bzw. Mkhitaryan