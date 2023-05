Die Polizei nahm den ehemaligen pakistanischen Außenminister Shah Mahmood Qureshi am Donnerstag fest. Foto: REUTERS/AKHTAR SOOMRO

Islamabad – In Pakistan hat die Polizei inmitten der Proteste gegen die Festnahme des früheren Ministerpräsidenten Imran Khan am Donnerstag ein führendes Mitglied seiner Partei festgenommen. Shah Mahmood Qureshi, der Außenminister in Khans Kabinett war, sei in der Nacht in Gewahrsam genommen worden, hieß es auf seinem Twitter-Profil. Zudem wurden am Mittwoch zwei weitere ranghohe Mitglieder von Khans Partei Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) festgenommen.

Dass Khan selbst am Dienstag wegen Betrugsvorwürfen inhaftiert wurde, hat gewaltsame Massenproteste ausgelöst. Die Regierung versucht, sie mit Hilfe des Militärs unter Kontrolle zu bringen. Die ersten Soldaten hätten die Hauptstadt Islamabad bereits erreicht, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

100 Ermittlungen

Die Proteste finden vor allem in Khans Heimatprovinz Punjab und in Khyber Pakhtunkhwa statt. Beide Provinzen sind Hochburgen des populären Oppositionsführers und einstigen Cricket-Stars. In Punjab nahm die Polizei mehr als 1300 Demonstranten in Gewahrsam.

Am Mittwoch wurde Khan angeklagt, weil er während seiner vierjährigen Amtszeit als Regierungschef Staatsgeschenke illegal verkauft haben soll. Der 70-Jährige weist die Anschuldigungen zurück. Sie stehen nicht im Zusammenhang mit den Betrugsvorwürfen, deretwegen er festgenommen wurde.

Die Anschuldigungen resultieren aus nur zwei von insgesamt mehr als 100 Ermittlungen, die nach Ende seiner Amtszeit eingeleitet wurden. In den meisten Fällen droht Khan bei einer Verurteilung ein Verbot, öffentliche Ämter zu bekleiden. Im November sind in Pakistan Wahlen geplant. Khan war im April 2022 durch ein Misstrauensvotum im Parlament gestürzt worden. (APA, 11.5.2023)