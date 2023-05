Am Freitag um 20.15 Uhr auf Joyn und in Sat.1

In dieser Galerie: 2 Bilder Im Finale von "The Voice Kids" dabei: Andrea (11) und Foto: Sat1 Rapperin Emma (15). Foto: sat1

Wien – Emma (15) und und Andrea (11) aus Wien singen am Freitag um den Sieg bei "The Voice Kids" auf Sat.1 mit. Rapperin Emma will mit dem Eminem-Evergreen "Lose Yourself" den Sieg holen. Emma ist Teil des Teams Fanta mit Michi Beck & Smudo an. Andrea tritt im Team von Alvaro Soler an und gibt mit "Singing in the Rain x Umbrella" im Finale ein Medley von Rihanna & Gene Kelly zum Besten.

Zwölf junge -Talente haben es ins Finale von "The Voice Kids" geschafft, sie singen jeweils einen Solo-Song, sowie zu viert im Team mit ihrem jeweiligen Coach. Sängerin und Ex-Voice-Kids-Talent Loi (20, Staffel 5) wird gemeinsam mit den Kindern und ihrem Song "Gold" das Finale eröffnen. Am Ende der Show küren die Zuschauerinnen und Zuschauer dann live per Telefon- & App-Voting die Siegerin oder den Sieger von "The Voice Kids" 2023.

Die Gewinnerin oder der Gewinner erhält unter anderem eine Ausbildungsförderung in Höhe von 15.000 Euro. (red, 11.5.2023)