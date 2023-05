Die Schüsse sollen in der Factory 56 gefallen sein, in der unter anderem die Mercedes S-Klasse produziert wird. Foto: APA / AFP / THOMAS KIENZLE

Sindelfingen – Bei Schüssen auf einem Werksgelände von Mercedes-Benz in Sindelfingen in Baden-Württemberg sind Donnerstagfrüh zwei Menschen getötet worden. Laut Polizei bestand am Vormittag keine Gefahr für die Mitarbeitenden im Werk. Die Beamten schlossen auf Twitter einen Amokalarm aus, ein Verdächtiger sei festgenommen worden. Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft geht von einem Einzeltäter aus.

Der Festgenommene ist 53 Jahre alt. Weitere Details zur Tat, den Opfern oder zum Verdächtigen wollte der Behördensprecher nicht nennen.

Die Polizei hat die mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt. Der Sprecher sagte, er habe keine Informationen, um welche Waffe genau es sich handelt. Der festgenommene Verdächtige soll zu Tat und Motiv vernommen werden. Zudem finden zahlreiche Befragungen von Zeugen statt. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen.

Gegen 7.45 Uhr gingen die ersten Notrufe bei der Polizei ein, wie eine Polizeisprecherin bestätigte. Zunächst war von einem Toten und einem Schwerverletzten die Rede, Letzterer erlag seinen Verletzungen aber wenig später. Die Beamten waren nach eigenen Angaben mit einem Großaufgebot an Ort und Stelle. Sindelfingen liegt bei Stuttgart im Kreis Böblingen. (APA, 11.5.2023)