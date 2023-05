Der schwedische Schauspielstar spricht erstmals über seine Krebserkrankung, Michael J. Fox gibt in einer Doku Einblicke in sein Leben mit Parkinson, Applegate kehrt als Stimme von Kelly Bundy zurück

Stars sind auch nur Menschen: Sie zeigen sich gern von ihrer besten Seite. In Zeiten ausfransender Selbstdarstellung drängeln sich hutschpferdstrahlende, stramme und vor Gesundheit strotzende Akteurinnen und Akteure an den Rampen sozialer Medien. Man möchte glauben, all diese Glückskinder hätten ein Jahresabo auf körperliche und geistige Fitness. Über Krankheit sprechen die wenigsten.

Und doch kommt es manchmal vor. Der schwedische Schauspieler Dolph Lundgren brach zuletzt sein Schweigen und sprach zum ersten Mal in der Öffentlichkeit über seine Krebserkrankung. Lundgren war in den 1990er-Jahren muskelbepackter Actionheld, in Filmen wie "Rocky IV", ein Kraftlackl, wie er im Buche steht. 2015 wurde in seiner Niere ein Tumor entdeckt und entfernt. Nach fünf Jahren kam der Krebs mit voller Härte zurück, Metastasen seien in der Lunge, im Magen, in der Wirbelsäule und in den Nieren gefunden worden. "Ich dachte: Das war's dann wohl", erzählt der 65-Jährige in der Interviewserie "In Depth with Graham Bensinger". Lundgren brachte mehrere Operationen hinter sich, mit einer neuen Therapie sieht er sich heute auf einem guten Weg. Die Tumore schrumpfen.

Graham Bensinger

Ein Geheimnis aus seiner Erkrankung hat Michael J. Fox nie gemacht. In der Dokumentation "Still: A Michael J. Fox Movie" gibt er auf Apple TV+ Einblicke in sein Leben mit Parkinson. Fox war mit Filmen wie "Zurück in die Zukunft" und in Serien wie "Familienbande" und "Chaos City" der Traum aller Schwiegermütter und -töchter. Freundlich, witzig, geistvoll, so haben wir ihn in Erinnerung. Das ist er, wie man im Trailer zum Film sieht, offenbar immer noch. Das Leben des Stars ist aber schwierig geworden. "Ich werde wohl keine 80", macht sich Fox keine Illusionen.

Apple TV

Rollen in Filmen und Serien kann Christina Applegate nicht mehr übernehmen. Die Schauspielerin leidet nach einer vollständig ausgeheilten Brustkrebserkrankung an multipler Sklerose, wie sie 2021 bekanntgab. Applegate war in der Serie "Eine schrecklich nette Familie" Kelly "Dumpfbacke" Bundy. Offenbar soll es eine Fortsetzung der legendären Sitcom als Animationsserie geben. Applegate wird wie Ed O'Neill, Katey Sagal und David Faustino Synchronrollen übernehmen. Mehr sei nicht möglich, sagt Applegate: "Ich kann mir nicht vorstellen, jetzt ans Set zu gehen. Das ist eine progressive Krankheit. Ich weiß nicht, ob es mir noch schlechter gehen wird. Ich kann aber als Synchronsprecherin arbeiten, weil ich meine Familie unterstützen und mein Hirn beschäftigt halten muss."

Foto: APA/AFP/VALERIE MACON

(Doris Priesching, 12.5.2023)