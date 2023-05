Karl Mahrer unterwegs mit dem "Report" in Favoriten

Wien – Der Wiener ÖVP-Chef Karl Mahrer wirft dem ORF "verzerrte" Berichterstattung vor und schlägt vor, den ORF zu privatisieren. Mahrer kritisiert aktuell einen Bericht im "Report" über die Situation der ÖVP, ein Kamerateam habe ihn eine Stunde in Favoriten begleitet, ausgestrahlt worden seien davon" nur drei Minuten und politisch kontextualisiert", so Mahrer.

"Das ist wirklich ein starkes Stück. Ein Skandal des Rundfunks. Das ist keine 'öffentlich-rechtliche‘'Berichterstattung, sondern aktiv betriebene Politik", wird Karl Mahrer dazu in der "Kronen Zeitung" zitiert. "Langfristig zieht sich die politische Berichterstattung des ORF, einseitig, verzerrt und meinungslastig, wie ein roter Faden durchs Programm", so Mahrer in der "Krone". Ein Medium mit öffentlich-rechtlichem Auftrag soll "beobachten, kontrollieren, bewerten, aber nicht selbst Politik machen".

Auf oe24.at wird Mahrer zitiert: "Hier stoßen wir die Diskussion an, ob ein privater Österreichsicher Rundfunk, ohne eine Finanzierung durch Steuergeld bzw. Haushaltsabgaben nicht ein ehrlicherer Zugang wäre."

Kritik für ORF "nicht nachvollziehbar"

"Die Kritik an der Form des Beitrages ist nicht nachvollziehbar. Mit Karl Mahrer war ausgemacht, dass das Team des 'Report' ihn etwa eine Stunde begleiten wird und er dabei wenn möglich auch mit Menschen in Kontakt tritt. Mit Mahrers Pressesprecher war das Thema 'Wie hält es die ÖVP mit der FPÖ' kommuniziert', sagt "Report"-Sendungsverantwortlichem Wolfgang Wagner auf STANDARD-Anfrage, "es war klar, dass es nicht einzig um einen Stimmungsbericht vom Viktor Adler-Markt gehen würde. Entsprechend wurden vor allem jene Szenen ausgewählt, in denen Mahrer mit den Bürgern in einen Dialog tritt". Es sei klar kommuniziert worden, dass "die mit Mahrer gedrehten Szenen in einen Beitrag zum Thema ÖVP geschnitten werden. Mit rund drei Minuten Sendezeit wurde Mahrer in einem solchen Beitrag letztlich viel Raum gegeben", so Wagner. (red, 11.5.2023)