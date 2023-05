Bussi, Baby. Foto: IMAGO/NurPhoto

Mailand – Edin Dzeko schloss seinen Traumpartner Henrich Mchitarjan liebevoll in die Arme und drückte ihm ein dickes Busserl aufs rechte Ohr. Das älteste "Liebespaar" im europäischen Fußball hat im "Derbyssimo" seinen dritten Frühling erlebt – und lässt Inter Mailand mit seinen Toren vom siebten Himmel träumen.

"Das fühlt sich sehr gut an, besonders weil es ein Derby ist", sagte Dzeko mit einem breiten Lächeln nach dem 2:0 (2:0)-Erfolg im Stadtduell beim "ewigen" Rivalen AC. Kumpel "Micky" meinte mit der Trophäe für den "Man of the Match" in der Hand: "Wir haben großartige Arbeit geleistet, Glückwunsch an alle!" Doch beide Torschützen versahen ihre Schwärmereien nach dem Halbfinal-Hinspiel der Champions League mit einem großen Aber.

"Es ist noch nicht vorbei, es wartet eine zweite Schlacht", sagten sie wortgleich. Doch der Weg ins Endspiel am 10. Juni in Istanbul scheint schon vor dem Rückspiel am Dienstag erneut im altehrwürdigen San Siro geebnet – dank der beiden Super-Oldies, die "Milans Jugend versenkten" (La Repubblica). Und wohl auch beim FC Bayern für Wehmut sorgten: Die Münchner hatten den designierten Finalisten in der Vorrunde noch dominiert (2:0/2:0).

Premiere

Damals schienen Dzeko (37) und Mchitarjan (34) Auslaufmodelle zu sein – ein verfrühtes Urteil. Erstmals trafen in einem K.o.-Spiel der Königsklasse gleich zwei Profis, die älter als 34 sind. Dzeko reihte sich in die illustre Riege der Ausnahmestürmer ein, die mit über 30 noch 20 oder mehr Treffer in der Champions League erzielten (Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Karim Benzema, Zlatan Ibrahimovic, Didier Drogba).

"Das Euroderby wird zur Dzeko-Show", schrieb La Stampa über den zweitältesten Torschützen der K.o.-Phase, "Edin zeigt das Beste, was ein Stürmer leisten kann." Der Corriere dello Sport lobte, Dzeko könne "mit seinem Dribbling, seiner Vision vom Spiel und seiner Aggressivität Fußballlehren erteilen".

Dabei stand der "Schwan von Sarajevo" zuletzt in der Kritik. "Manchmal will der Ball einfach nicht rein", sagte er am Mittwochabend, "aber Geduld und Arbeit zahlen sich immer aus. Ich bin ruhig geblieben, weil ich wusste, dass die Tore kommen würden – wie immer. Heute war der Beweis."

Einige Routiniers

Dzeko und Mchitarjan, der das Foto der Kuss-Szene im Netz mit einem Herzchen versah, führten Inters "Rentner-Riege" an. In Matteo Darmian (33) und Francesco Acerbi (35) standen zwei weitere Oldies in der Startelf, die alternden Stefan de Vrij (31) und Marcelo Brozovic (30) wurden eingewechselt.

Sind diese Routiniers bereit für den großen Wurf? "Wir träumen diesen Traum seit August", sagte Trainer Simone Inzaghi, "jetzt ist es nur noch ein Schritt." Milan, das noch höher hätte verlieren können, brauche jedenfalls ein "Wunder", schrieb Tuttosport. Einen Vorsprung von zwei Toren oder mehr gab bisher in einem Halbfinale nur der FC Barcelona aus der Hand, 2019 gegen Liverpool (3:0/0:4). (sid, 11.5.2023)