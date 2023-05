Fünf Einkaufswagen gefällig – oder der Schriftzug des seit Jahren geschlossenen Einkaufszentrums Uno Shopping in Leonding bei Linz? Das und allerhand andere mehr oder weniger nützliche Gegenstände wie WC-Hinweisschilder oder Abfalleimer aus dem seit Jahren ungenutzten Einkaufszentrum kann man derzeit auf der Auktionsplattform Aurena ersteigern.

Bis Samstag können noch Gebote abgegeben werden. Bisher, sagt der technische Leiter der Plattform Jürgen Blematl, schaut es so aus, als könnte man noch das eine oder andere Schnäppchen machen. Wobei die echten Profis auch meist erst am letzten Tag zu bieten beginnen.

Der Parkplatz hat sich schon vor Jahren geleert. Foto: Zoidl

Die Geschichte des Uno Shopping in Leonding ist eine von vielen Fehlentscheidungen. Das Einkaufszentrum wurde 1990 als Konkurrenz zur Plus City im nahen Pasching errichtet – und hat im Wettbewerb letztendlich den Kürzeren gezogen. Mit den Jahren verabschiedeten sich immer mehr Geschäfte; 2016 wurde das Shoppingcenter, das rund 54.000 Quadratmeter an Retailfläche umfasst, endgültig geschlossen.

Neuer Stadtteil

Nach einem Eigentümerwechsel – die Bank Austria verkaufte das Areal an die Mühlviertler Immobilienentwickler Josef Hofer, Hubert Wagner und Joachim Pawelka – wurde der Einkaufstempel noch einmal kurz wiedereröffnet, außerdem gab es Pläne, daraus ein Fachmarktzentrum zu machen. Sie zerschlugen sich.

Die Buchstaben können nun einzeln erworben werden. Foto: Aurena

Vor eineinhalb Jahren wurde das Areal von der Wohnungsgesellschaft WAG erworben, die dort mit der Stadt Leonding Gewerbe-, Büro- und Geschäftsflächen sowie Wohnungen und Grünflächen schaffen will. Der Entwicklungszeitraum liege bei fünf bis zehn Jahren, hieß es damals.

Abbau und Abholung

Bis auf dem mehr als elf Hektar großen Areal wieder Leben einzieht, werden alte Gegenstände versteigert. Am Freitag können diese vor Ort besichtigt werden. Wer am Samstag den Zuschlag erhält, muss sich am kommenden Dienstag um Abbau und Abholung kümmern. Gänzlich leergeräumt werde das Uno Shopping Dienstagabend aber immer noch nicht sein, sagt Blematl, weitere Versteigerungen könnten also noch folgen. (Franziska Zoidl, 11.5.2023)