Traumhaftes und Albträume liegen beim Thema Camping oft nur einen Stellplatz auseinander. Gut veranschaulicht anhand des wichtigsten Camper-Mottos "Zurück zur Natur": Während die einen das Idyll direkt neben dem deutschen Kohlekraftwerk Uentrop lobpreisen, bevorzugen andere die Einsamkeit Alaskas und werden im Zelt von hungrigen Grizzlies überfallen.

Ein Zeltplatz im Denali-Nationalpark wird gerne auch von flauschigen Grizzlys genutzt, wenn der Proviant nicht geruchsdicht verräumt wurde. Foto: iStock

Jens Bey, Autor zahlreicher Reiseführer und selbst passionierter, wenngleich nicht unkritischer Camper hat im Polyglott-Verlag die skurrilsten Plätze der Welt zusammengetragen. Kapitelweise behandelt er ähnliche Gefahren und Bedrohungen für das Camperidyll, wie zum Beispiel ungebetene tierische Gäste am Gaskocher. Im Denali-Nationalpark in Alaska etwa sei die Wahrscheinlichkeit einer Bärenbekanntschaft beim Campen umso höher, je sorgloser man mit Essensresten umgeht. Wer hier sein Zelt aufschlägt, muss den Proviant unbedingt in geruchssicheren Containern verstauen, um nicht selbst als Grizzly-Futter zu enden.

Idyllische Plätze wie diesen kennzeichnet Autor Jens Bey mit einem Sardinendosen-Symbol als Empfehlung für "sehr gesellige Camper". Foto: iStock

Der Autor klassifiziert auf knapp 120 Seiten ausgesucht schräge Plätze nach einer selbst erstellten Skala von "Für Angsthasen" bis "Für maximal Furchtlose". Piktogramme wie die Sardinendose für "sehr gesellige" Plätze oder ein rauchender Fabrikschlot für "wunderhübsche Umgebung" helfen zudem bei der schnellen optischen Orientierung.

Bey schafft es zudem, Insider-Wissen auch der breiten Öffentlichkeit schmackhaft zu machen. Wenn er von der Wahl des "schönsten Vorzelts Deutschlands" berichtet, die die Plattform für ummantelte Individualheime (PFUI e. V.) jedes Jahr in Schnarchstadt veranstaltet, bekommt man spontan Lust auch hinzufahren. Doch Obacht: Der eine oder andere Campingplatz aus diesem Reiseführer existiert nur in der Fantasie des Autors.

Eine wenig ernsthafte Anleitung zu mehr Wagemut beim Campen, mit vielen gut gemeinten Ratschlägen und Warnungen vom Profi. (saum, 18.5.2023)