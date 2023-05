Es muss nicht immer der sonntägliche Tatort sein, um abgründigen regionsspezifischen Entdeckungen nachzuspüren. In einem Ö1-Hörbild geht die Radiojournalistin Sarah Seekircher einem Doppelselbstmord in der Familie nach. Einem Tod, der wahrlich zu denken gibt: Die beiden Cousinen ihrer eigenen Großmutter, Bergbäuerinnen in einem Tiroler Seitental, sollen sich vor über dreißig Jahren gemeinsam zu einer Wallfahrt aufgemacht und dort umgebracht haben.

So viel weiß der Vater der Autorin. Alles Weitere versucht Seekircher nun wie eine Ermittlerin in Gesprächen mit Nachbarinnen, der Polizei, der Pfarre sowie Gemeindebeamten herauszufinden. Die Geschichte der Ascher-Schwestern ist eine akribische Recherche, die die Autorin in zwei Teilen selbst spannungsvoll moderiert (Teil 1: Samstag um 9.05 Uhr).

Wesentliches Anliegen dieser Doku ist die Auseinandersetzung mit dem Suizid und seiner Prävention. Hätte die Dorfgemeinschaft den Selbstmord erahnen oder gar verhindern können? Unvoreingenommen sammelt die Rechercheurin Wissen über das Leben von Anna und Maria, deren soziale Isolation, die strenge Erziehung, die schwere Arbeit, den Status als Unverheiratete etc.

Dabei folgt man der Journalistin hinein in Tiroler Bergbauernküchen, in Politikerbüros oder auf die Alm, horcht dort den Tirolerinnen und Tirolern bei abwägenden Erinnerungen zu und sammelt so jene Puzzlesteine, die am Ende das zwar geheimnisvoll bleibende, aber doch satte, geradezu filmtaugliche Bild zweier Frauenleben malen, die in der Nachkriegszeit unter hochalpinen Bedingungen allmählich ins Abseits rutschten. (Margarete Affenzeller, 12.5.2023)