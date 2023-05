In Großbritannien wurden vermutlich bereits 2017 die ersten Babys geboren, deren mitochondriale DNA von einer anderen Frau als der Mutter stammt. Was steckt dahinter?

Die Verfahren, die mitochondriale Schädigungen durch Einbringung von (sehr wenig) Erbgut einer zweiten Frau vermeiden, sind Weiterentwicklungen der künstlichen Befruchtung. imago images/Shotshop

Mitte der 2010er-Jahre gab es in Großbritannien heftige Diskussionen darüber, ob Babys das Erbgut von drei Menschen in sich tragen dürfen. Hintergrund waren Fortschritte bei den Therapien vererbbarer Defekte der sogenannten mitochondrialen DNA (kurz: mtDNA), die rein mütterlicherseits vererbt wird. Durch das Ersetzen der defekten mtDNA der Mutter durch die mtDNA einer Spenderin können diese Erkrankungen vermieden werden.

Nach heftigen Debatten und trotz Kritik der Kirche genehmigten die britischen Gesetzgeber und Fachleute Ende 2016 dieses Verfahren. Vor wenigen Tagen erst holte sich die Zeitung "The Guardian" von der britischen Embryology Authority (HFEA) die Bestätigung, dass seitdem bereits einige britische Kinder mit "drei Elternteilen" geboren wurden, die ersten vermutlich bereits 2017 oder 2018.

Die Namen der Kinder werden aber ebenso wenig bekanntgegeben wie die ihrer Eltern und der Spenderinnen der mtDNA. Kinder mit drei Elternteilen sind auch schon in den USA, Mexiko und Griechenland geboren worden. In Österreich sind solche Methoden durch das Fortpflanzungsmedizingesetz untersagt.

Frage: Was ist mtDNA und welches gesundheitliche Problem wird mit dem neuen Verfahren gelöst?

Antwort: Jedes Jahr wird eine kleine Zahl von Kindern mit Fehlern in der mitochondrialen DNA geboren, die Krankheiten verursachen können. Mitochondrien sind die winzigen Kraftwerke, die in unseren Zellen sitzen und sie mit Energie versorgen. Sie verfügen über einen eigenen Satz von 37 Genen. Diese haben mit den anderen rund 20.000 Genen, die sich in Proteine umschreiben lassen und sich im Zellkern befinden, nichts zu tun.

Frage: Wie häufig sind solche mitochondrialen Störungen?

Antwort: Etwa eines von 200 Kindern ist von mitochondrialen Erkrankungen betroffen. Viele von ihnen haben nur leichte Symptome oder Probleme, die sich erst später im Leben zeigen. Aber etwa eines von 6.500 Kindern leidet an schweren Erkrankungen, die sein Leben verkürzen können. Es gibt keine Heilung für solche mitochondriale Erkrankungen. Zu den Erkrankungen gehören die Leigh-Krankheit, die progressive infantile Poliodystrophie und das Barth-Syndrom. Defekte Mitochondrien werden auch mit häufigeren medizinischen Problemen in Verbindung gebracht, darunter Parkinson, Taubheit, Sehschwäche, Epilepsie und Diabetes.

Frage: Wie werden mitochondriale Störungen vererbt?

Antwort: Obwohl jeder Mensch Mitochondrien in seinen Zellen hat, geben – bis auf seltene Ausnahmen – nur Mütter diese an ihre Kinder weiter. Manche Frauen können fehlerhafte Mitochondrien in sich tragen, ohne es zu wissen. Eine Frau kann so wenige defekte Mitochondrien haben, dass sie selbst kaum oder gar keine Symptome hat. Ihre Eizellen tragen jedoch unterschiedliche Mengen fehlerhafter Mitochondrien, sodass sie dennoch eine mitochondriale Krankheit weitergeben kann. Bei den betroffenen Frauen hängt es von der biologischen Lotterie ab, welche Eizelle befruchtet wird, und folglich, ob ein Kind eine Krankheit entwickelt oder nicht.

Frage: Wie funktionieren die Verfahren mit den drei Elternteilen, welche die Krankheiten verhindern?

Antwort: Wissenschafter haben mehrere Methoden entwickelt, um zu verhindern, dass mitochondriale Krankheiten von der Mutter auf das Kind übertragen werden. Ein Verfahren ist der sogenannte mitochondriale Spindeltransfer (MST). Dabei verwenden die Ärzte die üblichen IVF-Verfahren, um der Mutter Eizellen zu entnehmen. Sie entfernen den Zellkern aus einer der Eizellen und setzen ihn in eine gesunde Spenderinnen-Eizelle ein, der der eigene Zellkern entfernt wurde. Diese veränderte Eizelle enthält alle "normalen" Gene der Mutter, aber ihre fehlerhaften Mitochondrien werden durch die der gesunden Spenderin ersetzt. Die Eizelle wird dann mit den Spermien des Vaters befruchtet. Ein anderes Verfahren wird als Pronukleartransfer bezeichnet. Es ähnelt dem MST, aber sowohl die Eizellen der Mutter als auch die der Spenderin werden zunächst mit den Spermien des Vaters befruchtet.

Frage: Weshalb sind die Verfahren in Großbritannien erlaubt, in Österreich aber nicht?

Antwort: Dies liegt an strengeren Auflagen bei der Eizellspende, die das Fortpflanzungsmedizingesetz bestimmt. Demnach dürfen Eizellen nur zum Zweck der Befruchtung gespendet werden. Ausgeschlossen ist damit die Spende von einzelnen Bestandteilen – wie den Mitochondrien – zum Zweck der Therapie beziehungsweise des Verhinderns mitochondrialer Störungen.

Frage: Ist die Bezeichnung "Drei-Eltern-Babys" für Kinder, die nach diesem Verfahren geboren werden, eigentlich gerechtfertigt?

Antwort: Nein. Frauen, die ihre Mitochondrien spenden, würden anonym bleiben und hätten keine Rechte an dem Kind. Sie sind nicht an der Erziehung des Kindes beteiligt. Auf genetischer Ebene stammen alle 40.000 Gene auf den 23 Chromosomenpaaren des Kindes von der Mutter und dem Vater des Kindes. Die Spenderin steuert nur die spezifische DNA in den Mitochondrien bei. Sie macht weniger als 0,2 Prozent der Gesamtmenge codierender DNA aus, also jener DNA, die in Proteine "übersetzt" werden kann.

Frage: Welche Einwände gibt es gegen das Verfahren?

Antwort: Beim Mitochondrientransfer werden genetische Veränderungen von einer Generation zur nächsten weitergegeben. Dies wirft ethische Bedenken auf: Unerwartete Probleme, die durch das Verfahren verursacht werden, könnten Menschen betreffen, die noch nicht geboren sind und daher ihre Zustimmung zu der Behandlung nicht geben können.

Frage: Gibt es religiöse Einwände?

Antwort: Ja. Die katholische Kirche lehnt eine Form des Mitochondrientransfers, den sogenannten Pronukleartransfer, ab, weil dabei eine befruchtete Eizelle der Mutter zerstört wird. Katholische Ethiker haben auch beklagt, dass der Mitochondrientransfer einen "Bruch" zwischen Mutter und Vater herbeiführt und "die Elternschaft verwässert".

Frage: Ermöglicht das Verfahren auch "Designerbabys"?

Antwort: Nein. Menschliche Merkmale wie Augen- und Haarfarbe und andere charakteristische Eigenschaften werden von der DNA im Zellkern gesteuert. Durch das Verfahren wird diese "Kern-DNA" nicht verändert. Das Verbot, die Kern-DNA zu verändern, bleibt in Kraft. (tasch, 11.5.2023)