Folgen die Richterinnen und Richter dem Gutachten müsste das Parlament künftig genau abwägen, welche Daten es veröffentlichen darf und welche nicht.

Luxemburg – Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) gilt laut einem Gutachter des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) auch für Untersuchungsausschüsse. Die Untersuchung von Tätigkeiten einer polizeilichen Staatsschutzbehörde bilden dabei keine Ausnahme, wie Generalanwalt Maciej Szpunar in seinen am Donnerstag veröffentlichten Schlussanträgen feststellte. Hintergrund ist ein Fall aus dem U-Ausschuss zum Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT).

Eine ehemalige Auskunftsperson – ein verdeckter Ermittler – bekämpft juristisch die Veröffentlichung seiner Personendaten durch das Parlament in den Einvernahmeprotokollen. Es könne nicht sein, dass heikle und sensible Angaben nicht geschützt werden, begründete der Anwalt des Mannes, Michael Sommer, die Datenschutzbeschwerde. Diese wurde zuerst mit Hinweis auf die parlamentarische Arbeit abgewiesen, daraufhin aber wandte sich der Verwaltungsgerichtshof an den EuGH bezüglich einer Vorabentscheidung.

Die Richter am EuGH folgen der Einschätzung des Generalanwalts oft, aber nicht immer. Mit einem Urteil ist in einigen Monaten zu rechnen.

Für das Parlament würde ein gleichlautendes Urteil des EuGHs bedeuten, dass es künftig genau abwägen muss, welche Personendaten veröffentlicht werden dürfen und welche nicht. Entscheidend ist dabei immer, ob das öffentliche Interesse an einer Veröffentlichung überwiegt. (APA, red, 11.5.2023)