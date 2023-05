In dieser Galerie: 3 Bilder Polizeibeamte mit Atemschutzmasken und Feuerwehrleute vor dem Hochhaus. Foto: APA/dpa/Rolf Vennenbernd Ein Polizist auf einem Balkon. Foto: APA/dpa/David Young Spezialeinheit im Einsatz. Foto: APA/AFP/ROBERTO PFEIL

Düsseldorf – Nach einer Explosion in einem Hochhaus in der westdeutschen Stadt Ratingen bei Düsseldorf ist am Donnerstagnachmittag ein Mann festgenommen worden. Laut "Spiegel" soll er der Querdenker-Szene angehören. In der Wohnung wurde eine weibliche Leiche gefunden, deren Identität unbekannt ist.

Spezialeinsatzkräfte hätten die Wohnung gestürmt und den etwa 60 Jahre alten Mann festgenommen, sagte eine Polizeisprecherin. Der Mann sei verletzt. Ob er durch die Explosion oder bei der Festnahme verletzt worden sei, könne man derzeit nicht sagen.

Nach vorläufigen Erkenntnissen sind bei der Explosion am Vormittag zehn Feuerwehrleute und zwei Polizeibeamte zum Teil sehr schwer verletzt worden. Das berichtete Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU). Eine Polizeipressesprecherin sprach hingegen von acht lebensgefährlich verletzten Einsatzkräften und zwei weiteren verletzten Personen.

Die Lage war Stunden nach der Explosion lange unklar, Spezialkräfte und Scharfschützen waren vor Ort. Immer wieder waren Knallgeräusche zu hören, wie ein dpa-Reporter berichtete. Der Einsatzort wurde weiträumig abgesperrt. Aus einer Wohnung im obersten Stockwerk des Hochhauses kam Rauch. Auf dem Dach über der betroffenen Wohnung, auf den Balkonen daneben und auf den Balkonen im Nachbarhaus waren Spezialkräfte der Polizei zu sehen.

Überquellender Briefkasten führte zu Einsatz

Gegen zehn Uhr habe die Wohnungseigentümergesellschaft die Polizei darüber verständigt, dass ein Briefkasten eines Bewohners überquelle, berichtete Reul. Die Polizei habe dann die Feuerwehr hinzugezogen, um die Tür zu öffnen. In der Wohnung lebe eine Mutter mit ihrem Sohn. Im Zimmer sei ein Brand gewesen. Der Sohn habe mit einem noch nicht näher identifizierten Gegenstand eine Explosion ausgelöst.

Auf dem Telegram-Kanal "Bergische Blaulichtnews" sind Bilder zu sehen, auf denen ein Mann im dichten Brandrauch auf einem Balkon in der obersten Etage steht. Mehrere Hubschrauber waren im Einsatz. Ein Reporter der Nachrichtenagentur dpa berichtete, dass bewaffnete Beamte das Hochhaus betreten haben. Auch Scharfschützen brachten sich demnach in Stellung.

Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser (SPD) hat für den Nachmittag eine Stellungnahme angekündigt. (APA, red, 11.5.2023)