Rund zehn Einsatzkräfte sind laut Polizei bei der Explosion in einer Wohnung verletzt worden

Die Einsatzkräfte seien am Donnerstag wegen eines Notrufs zum Hochhaus gekommen. Foto: imago images/Tim Oelbermann

Düsseldorf – Bei der Explosion in einem Hochhaus im deutschen Ratingen bei Düsseldorf sollen am Donnerstag rund zehn Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr verletzt worden sein. Gegen 11.15 Uhr war es laut Polizei in einer Wohnung zu einer Detonation gekommen.

Die Einsatzkräfte seien zuvor per Notruf wegen einer "hilflosen Person" dorthin gerufen worden. Laut einer von der Nachrichtenagentur AFP zitierten Sprecherin habe es zudem Hinweise auf einen Brand gegeben. Die Ursache der Explosion war zunächst unklar. (APA, red, 11.5.2023)