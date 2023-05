Jetzt anhören: Eine Klebeaktion in Wien hat einen Rettungswagen behindert. Ein Mann verstarb, doch der Zusammenhang ist kompliziert. Welche Folgen es nun geben kann

Die Klebeaktionen von Klimaschutzgruppen sorgen in Österreich weiter für Aufregung. Zuletzt kam ein Rettungswagen wegen eines solchen Protests nicht zu seinem Einsatzort. Ein Mann verstarb, doch der Zusammenhang ist kompliziert. Gleichzeitig gibt es immer mehr körperliche Gewalt gegen Demonstrierende – eine rechtliche Grauzone.

Im Podcast besprechen Elisa Tomaselli und Walter Müller aus der STANDARD-Innenpolitikredaktion im Detail, was bei den Protesten der letzten Tage passiert ist und was nicht. Wirtschaftsredakteur Jakob Pflügl erklärt die Rechtslage rund um Klebeaktionen. Und wir fragen nach, was sie für Österreichs Klimapolitik bedeuten. (red, 11.5.2023)



Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD.