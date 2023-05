Die Österreicher und Österreicherinnen trinken gerne Bier. Aber welches schmeckt am besten?

Welches Bier ist das beste? Darüber kann man stundenlang am Wirtshaustisch – und hier im Forum – diskutieren. Man wird sich vermutlich nicht einig werden, gibt es mittlerweile doch recht viele verschiedene Sorten und Marken mit recht unterschiedlichem Geschmack. Und es kommt vielleicht auch etwas auf die Gewohnheit an, welches Bier man präferiert.

Auf Festivals schmeckt sogar Bier aus Plastikbechern – sonst eher nicht. Oder kommt es ohnehin nur auf den Inhalt an? Foto: Getty Images/iStockphoto/Astarot

Gute Biere und bessere Biere – Ihr Favorit?

Dass Bier ein österreichisches Nationalgetränk ist, zeigen auch die Konsumzahlen. Demnach trinken die Österreicherinnen und Österreicher 108 Liter Bier pro Kopf und Jahr – also gar nicht so wenig. Schon seit einigen Jahren boomen hierzulande Mikrobrauereien und Craft-Beer-Brauereien neben den etablierten großen Brauereien. Der Falstaff hat die besten Kleinbrauereien pro Bundesland gekürt. Als Sieger ging das Leopoldauer Brauhandwerk hervor, gefolgt von Siegl's Pub in Niederösterreich, danach die Zickentaler Brauerei aus dem Burgenland, die Bierschmiede aus Oberösterreich, Woif – Der Biersieder aus Salzburg, Stubalm Naturbräu aus der Steiermark, Bierix aus Kärnten, Geigenseer Privatbrauerei aus Tirol und Mohrenbrauerei aus Vorarlberg.

Aber auch Biere anderer Brauereien werden gerne getrunken. So wurde das Gösser-Bier von 23 Prozent, das Stiegl- und Zipfer-Bier jeweils von 20 Prozent und das Puntigamer- und Ottakringer-Bier von jeweils zwölf Prozent im Jahr 2022 regelmäßig getrunken. Aber welche Biere fehlen Ihnen in dieser Aufzählung?

Welches Bier trinken Sie gerne?

Und was ist das Besondere daran? Welches Bier oder welche Biere mögen Sie so gar nicht? Trinken Sie Ihr Bier am liebsten aus dem Bierkrug, Glas, Dose, Flasche oder gar Plastikbecher? Berichten Sie im Forum vom besten Bier! (wohl, 12.5.2023)