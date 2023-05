Termin

Am 16. Mai findet im Gedenken an die in Graz ermordeten hunderten Opfer des Todesmarsches ungarischer Jüdinnen und Juden und der NS-Opfer im Lager Liebenau eine Gedenkfeier im Jugendzentrum Grünanger, Theyergasse 22 statt. In diesem Rahmen werden auch Vorträge zu den Grabungen zu hören sein.

Weiterlesen

Grabung soll Geschichte des NS-Zwangsarbeiterlagers Graz-Liebenau beleuchten

Schädelfund eines NS-Opfers im Wohngebiet

Grazer Spuren der Grausamkeiten