Aktzeichnen im Künstlerdorf Neumarkt an der Raab. Foto: kuenstlerdorf/Melitta Gerger

St. Martin an der Raab – Das Land Burgenland übernimmt das Künstlerdorf Neumarkt an der Raab (Bezirk Jennersdorf). Das Gebäudeensemble wurde bereits gekauft und soll nun gemeinsam mit dem bisherigen Betreiber, dem Kulturverein Künstlerdorf Neumarkt an der Raab, bespielt werden, kündigte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Donnerstag an. Der Verein war zuletzt finanziell und personell an seine Grenzen gestoßen.

"Wir sichern damit eine der wichtigsten Kulturstätten des Landes nachhaltig ab", betonte Doskozil. Gekostet hat das 100.000 Euro, hieß es aus seinem Büro. Das Dorf besteht aus mehreren historischen Gebäuden, die von Kunstschaffenden etwa zum Atelier umfunktioniert wurden. "Hier fanden Malerei, Druckgrafik, Literatur und Musik ihre Heimat", erläuterte Obfrau Petra Werkovits.

Verein bat um Hilfe

Der gemeinnützige Verein hatte sich im Vorjahr selbst an das Land gewandt, weil Aufgaben, Haftungsproblematiken, Restaurierungsaufwendungen und der Kulturbetrieb an sich eine Dimension erreicht hatten, die nur noch schwer zu bewerkstelligen war, sagte Werkovits: "Der Fortbestand dieses kulturpolitisch und touristisch unverzichtbaren Projektes wäre gefährdet gewesen."

Das Land stellt dem Kulturverein nun vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung – dabei fallen Kosten für drei Vollzeitäquivalente an. Ein gemeinsames Kuratorium soll den Verein zudem beim Abwickeln der Programmschwerpunkte unterstützen sowie beim Planen von Sanierungsschritten und bei der Finanzierung. Geplant ist unter anderem ein Ausbau der Druckwerkstätte des Künstlerdorfs.

Im kommenden September wird unter dem Titel "wissen.schafft.kunst" ein Druckgrafiksymposium stattfinden, kündigte Doskozil an. Im November wird sich das Künstlerdorf mit der Verkaufsmesse "exPRESS Burgenland" im Wiener Museumsquartier präsentieren. Internationale Künstler sollen ab Herbst die Möglichkeit haben, in Neumarkt zu arbeiten. (APA, 11.5.2023)