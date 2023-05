Waren einander lange Zeit verbunden: Springer-Chef Mathias Döpfner (links) und Kai Diekmann. Foto: IMAGO/Metodi Popow

Das Erstaunen ist auch noch nach zwölf Jahren nachfühlbar. "Habe ich richtig gehört? Hat da gerade der Bundespräsident auf meine Mailbox gesprochen?"

Mit diesen Fragen beginnt Kai Diekmann seine Erinnerungen. 16 Jahre lang, von 2001 bis 2017, war er erst Chefredakteur der Bild-Zeitung, dann Herausgeber der Bild-Gruppe. Er hat so viele Prominente getroffen wie andere in fünf Leben nicht.

Aber als Diekmann 2011 im New Yorker Waldorf Astoria seine Mailbox abhört, ist er doch erstaunt "und weiß nicht so recht, was ich denken soll". Dabei habe er doch "üblicherweise zu allem eine Meinung".

Es hat ihm gerade der damalige deutsche Bundespräsident Christian Wulff auf die Mailbox "gewulfft". Und mit "Krieg" gedroht, weil Bild an einer Story über Wulffs Kredit für sein Privathaus dran ist.

Das war dann doch auch für Diekmann sehr ungewöhnlich. Aber natürlich hat der Aufstieg und Fall des einstigen deutschen Glamourpaares Bettina und Christian Wulff der Bild auch viel Goldstoff gebracht – wie den anderen deutschen Medien auch. Doch die waren eben nicht so nah dran wie Bild und Diekmann.

Lange eine Symbiose

Keiner saß so lange bei Europas größter Boulevardzeitung in der Chefetage wie Diekmann. Er und Bild, das war lange Zeit eine ideal funktionierende Symbiose. Viele außerhalb des Verlages, vor allem in linken Kreisen, hielten ihn für die größte Heimsuchung der deutschen Medienszene. Aber die wussten ja noch nicht, was dann unter Diekmanns Nachfolger Julian Reichelt los sein würde. Dessen enge Beziehungen zu jungen Mitarbeiterinnen führten im Oktober 2021 zu seinem Rauswurf. Auch Springer-Chef Mathias Döpfner sorgte nach Diekmanns Abgang für reichlich Gesprächsstoff, als interne Chats bekannt wurden, in denen er sich eher übel über Ostdeutsche ausgelassen hatte ("entweder Kommunisten oder Faschisten").

Aktueller Wasserstand: Springer verklagt Reichelt in einem Arbeitsprozess, die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Reichelt.

Dazu mag sich Diekmann nicht äußern. Im Buch meint er nur, er halte es wie in der Politik: "Über Nachfolger wird öffentlich nicht geredet. Auch wenn ich mir ohne Frage eine glücklichere Entwicklung gewünscht hätte."

Doch es bleibt genug anderes, die Memoiren sind, samt üppigen Fußnoten, 544 Seiten lang. Denn Diekmann hat sie ja fast alle gehabt, er hat "darüber entschieden, wer die große Bühne und die hellen Scheinwerfer bekommt", wie er schreibt. Und zudem erklärt, er sei ein "Junkie" und Bild seine "Droge".

Den russischen Präsidenten Wladimir Putin interviewte er 2001 in Sotschi, anschließend ging er mit ihm in einer geliehenen Badehose Jetski fahren. Schon damals fällt Diekmann auf: "Putin liebt es, seine Überlegenheit zu demonstrieren."

Interview mit Donald Trump

Ein Doppelinterview Putin / Gerhard Schröder wird zum Scoop, das Gespräch mit dem ehemaligen französischen Staatspräsidenten François Hollande verläuft langweilig.

Am Ende, kurz vor seinem Abgang, spricht Diekmann auch noch mit Donald Trump, es ist das einzige Interview, das der frühere US-Präsident je einer deutschen Zeitung gegeben hat. Weniger ergiebig ist lange Zeit das angespannte Verhältnis zum deutschen Ex-Kanzler Gerhard Schröder, obwohl der ja zum Regieren nur "Bild, BamS (Bild am Sonntag) und Glotze" brauchte und auch noch mit Ex-Bild-Journalistin Doris Schröder-Köpf verheiratet war.

Brutale Kampagne gegen Schröder

Hier gesteht Diekmann sogar ein, Schröders Einschnitte ins Sozialsystem "falsch bewertet" zu haben. Bild haute mit Schlagzeilen wie "Regierung will an die Sparbücher der Kinder" drauf. Diekmann: "Das war eine brutale Kampagne, die in der Sache falsch war."

Derlei Selbsterkenntnis hätte man sich öfter gewünscht. Was noch fehlt: Es gibt kaum Einblicke, wie eine so große Macht- und Boulevard-Maschinerie mit immerhin 800 Mitarbeitern arbeitet. Immerhin erfährt man, wie das mit abgesprochenen Paparazzi-Fotos der Stars so abläuft.

Detailgenau und – um im Bild-Jargon zu bleiben – "knallhart" packt Diekmann hingegen über das schlechte Verhältnis zwischen seinem "väterlichen Freund" Ex-Kanzler Helmut Kohl und dessen "geldgierigen" Söhnen aus, weshalb der eine (Walter Kohl) jetzt rechtliche Schritte erwägt.

Der 2017 verstorbene Kohl hat übrigens drei Bände an Memoiren hinterlassen. Auch Diekmann schreibt am Schluss, dass er noch "Stoff für ein nächstes Buch" hat. Vielleicht gibt es darin dann mehr zu Reichelt und Döpfner. (Birgit Baumann aus Berlin, 12.5.2023)