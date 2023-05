Für Grünen-Sicherheitssprecher Georg Bürstmayr ist es richtig, die Beschwerdestelle zu Polizeigewalt beim Innenministerium anzusiedeln. Warum, erläutert er in diesem Gastkommentar.

Wer kontrolliert die Polizei? In einem aktuellen Fall in Wien bestätigt die Polizei die Ausübung von "Zwangsgewalt".

Wieder einmal verstören Videobilder eines Polizeieinsatzes, diesmal aus Wien-Simmering. Sie zeigen, wie ein Polizist einen bereits in Bauchlage auf dem Boden fixierten jungen Mann mehrmals mit dem Kopf so heftig gegen den Boden schlägt, dass sich eine Blutlache bildet. Alle, die nicht blindlings jedes polizeiliche Handeln gutheißen, sind sich einig: Für solche Fälle braucht es eine wirksame, rasche, gründliche und unabhängige Aufklärung. So fordern es auch mehrere menschenrechtliche Regelwerke, zu deren Einhaltung Österreich sich verpflichtet hat.

Tatsächlich steht nun die Einrichtung einer Beschwerde- und Ermittlungsstelle für Misshandlungsvorwürfe gegen die Polizei kurz bevor. Heftig kritisiert (im STANDARD zuletzt von Hans Rauscher) wird aber, dass sie "im Innenministerium" geschaffen werden soll, denn dann wäre sie nicht unabhängig. Ist das so, und ist das so einfach?

Befugnisse und Fähigkeiten

Rasche und wirksame Ermittlung braucht regelmäßig sicherheitspolizeiliche Befugnisse und Fähigkeiten: zur Abnahme von Fingerabdrücken und Gegenständen, die ein Verdächtiger vielleicht nicht freiwillig herausrücken will, zur Sicherung von Tatorten und Spuren, ja womöglich zu einer Festnahme unmittelbar vor Ort. Und nicht zuletzt: eine sogenannte stehende Truppe, die unmittelbar nach Kenntnis von Verdachtsfällen "ausfahren" und die Sicherung von Beweisen nicht nur kompetent durchführen kann, sondern auch durchsetzen darf – je rascher, desto besser und wirksamer.

Freilich könnte eine eigene, vom Innenministerium (BMI) strikt getrennte "Polizei-Polizei" geschaffen werden – der Aufwand wäre allerdings enorm: Ein ganzes Bündel von Gesetzen wäre anzupassen (Strafprozessordnung, Sicherheitspolizeigesetz bis hin zur Bundesverfassung), und von eigener Ausbildung bis hin zum gesamten organisatorischen Hintergrund (Büros, forensische Labors, Ausrüstung) müsste vieles, was derzeit innerhalb des BMI an Ressourcen vorhanden ist, dafür aufgedoppelt werden.

Wollte man das vermeiden, ließe sich auch eine Art Ombudsstelle einrichten. Die könnte zwar völlig losgelöst vom BMI existieren, wäre aber darauf angewiesen, nach Abschluss der polizeilichen und staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen – also erst Wochen oder Monate nach solchen Vorfällen – "den Akt" zu bekommen, um dann seinen Inhalt zu beurteilen. Damit hätte man allerdings den Anspruch auf eigenständige und wirksame Ermittlungen aufgegeben.

Bündel an Maßnahmen

Der jetzt vorliegende Entwurf zu einer Ermittlungs- und Beschwerdestelle sieht anderes vor, nämlich ihre Ansiedlung im Bundesamt für Korruptionsprävention und -bekämpfung (BAK). Das ist zwar im BMI angesiedelt, steht aber gänzlich außerhalb des Organisationszusammenhangs der klassischen Polizei. Nicht einmal der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit könnte dem BAK hineinreden. Seit mehr als zehn Jahren werden dort tausende Ermittlungsverfahren gegen "Kollegen" – also andere Beamte – geführt, ohne dass Unbefangenheit oder Qualität dieser Ermittlungen infrage gestellt würde.

Übrigens: Auch dem von 1999 bis 2012 bestehenden Menschenrechtsbeirat des Innenministeriums und seinen Kommissionen – alle ernannt vom Innenminister! – wurde mangelnde Unabhängigkeit nicht nachgesagt. Unabhängigkeit ist nicht allein eine Frage der Adresse, sondern vor allem eine der institutionellen Absicherung.

Um die herzustellen, wurde, orientiert an internationalen Beispielen und der Fachliteratur, ein Bündel an Maßnahmen gesetzt: ein sicheres Budget; eine auf lange Jahre bestellte Leitung mit Personalhoheit; fixe Planstellen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht befürchten müssen, jederzeit wieder abgezogen werden zu können; begleitende Kontrolle durch einen zivilgesellschaftlich besetzten Beirat. Nicht zuletzt würden Weisungen, mit denen einzelne Verfahren von außen "derschlogen" werden können, mit diesem Modell de facto unmöglich gemacht, da sie schriftlich und zeitgleich in Kopie an diesen Beirat ergehen müssten.

Fast ein Kulturbruch

Die dabei vorgesehene Multiprofessionalität, also die ständige Zusammenarbeit von "gelernten" Polizistinnen und Polizisten mit Angehörigen anderer Berufe, ist übrigens ein echtes Novum, fast schon ein Kulturbruch. Notwendig wäre so einer allemal. Österreichs Polizei agiert zwar im internationalen Vergleich auf hohem menschenrechtlichem Niveau. Zu Übergriffen – gerade gegen Menschen mit Migrationshintergrund oder auch gegen psychisch kranke Menschen – kommt es dennoch immer noch zu oft, und: Sie bleiben so gut wie immer folgenlos. Rasche, gründliche und vollständige Ermittlungen durch eine Stelle, deren Unabhängigkeit vielfach abgesichert ist, können viel dazu beitragen, dass sich das ändert. Die Opfer solcher Übergriffe haben ein Recht darauf, dass das endlich geschieht. (Georg Bürstmayr, 12.5.2023)