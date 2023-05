Außerdem eine Reportage über das Bündnis gegen Erdoğan in der Türkei, die Eröffnung der Wiener Festwochen und eine Doku über die Formel 1 der Antike

Die "Theatergeschichten" blicken hinter die Kulissen der Wiener Bühnen und holen jene vor den Vorhang, die sonst unsichtbar sind – zu sehen um 20.15 Uhr auf 3sat. Foto: ORF / Produktion West

19.40 REPORTAGE

Re: Machtwechsel in der Türkei? Das Bündnis gegen Erdoğan Am Sonntag finden in der Türkei entscheidende Wahlen statt. Präsident Erdoğan könnte seine Macht verlieren. Wegen der Erdbebenkatastrophe und der Fehler bei deren Bewältigung hat ein Sechserbündnis der Opposition unter Führung der sozialdemokratischen CHP gute Chancen. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Theatergeschichten und kulinarische Abenteuer – Hinter den Kulissen der Wiener Bühnen Vom Theater in der Josefstadt über das Schauspielhaus, die Urania und das Theater Akzent bis zum Burgtheater. Alleine an der Josefstadt arbeiten 400 Menschen in Berufen wie Tischler, Schlosser und Polsterer. Bis 21.20, 3sat

20.15 FAMILIENDRAMA

Weil du mir gehörst (D 2019, Alexander Dierbach) Julia Koschitz als Mutter, die nach der Trennung vom Mann (Felix Klare) ihre achtjährige Tochter manipuliert, Lügen über ihren Vater zu erzählen. Nüchtern und beklemmend realistisch erzählt. Bis 21.45, Arte

20.15 INSPEKTOR

Columbo: Todessymphonie (Bye-Bye Sky-High I.Q. Murder Case, USA 1977, Sam Wanamaker) Oliver Brandt (Theodore Bikel) ist Mitglied eines Hochbegabtenclubs. Er tötet seinen Geschäftspartner und Vereinskollegen auf eine Weise, die seinem außergewöhnlichen IQ alle Ehre macht. Eine Intelligenzbestie trifft auf den Inspektor im Trenchcoat. Der Sieger steht zwar schon fest, aber es geht ja um das Wie. Bis 21.45, ATV 2

21.20 LIVE

Eröffnung der Wiener Festwochen 2023 Die Eröffnung der Wiener Festwochen verspricht ein musikalisches Fest für alle und ein visuelles Feuerwerk an der Fassade des Wiener Rathauses zu werden, so die Veranstalter. Akrobatik trifft heuer auf Klassik, Vivaldi auf Screamin’ Jay Hawkins, Streichquintett auf Breakdance, Poesie auf Flamenco, Beatboxing auf Chanson. Bis 22.55, ORF 2 und 3sat

21.45 DOKUMENTATION

Wenn die Liebe fremdgeht Affären gibt es, seit es Paare gibt. Der Film geht den widersprüchlichen Kräften auf den Grund und sucht nach einem neuen Verständnis und einem konstruktiven Umgang mit der (Un-)Treue. Bis 22.35, Arte

22.50 KOMÖDIE

Unternehmen Petticoat (Operation Petticoat, USA 1959, Blake Edwards) Cary Grant ist als leidgeprüfter U-Boot-Kapitän wild entschlossen, die angeschlagene USS Sea Tiger wieder flottzumachen. Tony Curtis steht ihm als Leutnant mit allerlei dubiosen Tricks zur Seite. Blake Edwards’ (Frühstück bei Tiffany) erster Komödienerfolg. Bis 0.45, BR

23.10 DOKUMENTATION

Universum History: Formel 1 der Antike – Wagenrennen im alten Rom Die beliebtesten römischen Spiele waren Wagenrennen, in denen Männer mit Pferdegespannen den Zusehern ein Spektakel boten. Zwischen Heldentum und Lebensgefahr. Bis 23.55, ORF 2