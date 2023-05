VÖZ-Forderungen würden laut ORF "Medienstandort Österreich schwächen"; welche Serien sind vom Autorenstreik betroffen sind; was wir aus "Succession" und "The Consultant" lernen können; Ingrid Thurnhers Hand im Feuer und das "Versagen" der Medienpolitik, Sanna Marins Trennung und Gerhard Schröders Feier mit Russen und AfD

TV-Tagebuch: "Das ist ein bisschen billig", fand Armin Wolf im Gespräch mit Nehammer über Kickl und Teuerung – Karl Nehammer weicht in der "ZiB 2" "vermessenen" Fragen nach einer Koalition mit der Kickl-FPÖ konsequent aus

ORF-Gesetz: ORF gegen VÖZ-Forderungen: "Schwächen Medienstandort Österreich" – Forderungen, "die nur den internationalen Mediengiganten in die Hände spielen", könne der ORF nicht unterstützen

Diskussion: Ingrid Thurnhers Hand im Feuer, "Versagen" der Medienpolitik und verspätete Verlage bei "Milborn" – Sigrid Maurer (Grüne) stellt sich der Diskussion über das neue ORF-Gesetz mit Privatmedien

Von "Cobra Kai" bis "Stranger Things": Diese Serien sind vom Autorenstreik betroffen – Aufgrund des Streiks der Drehbuchautoren drohen empfindliche Lücken im Angebot von TV-Sendern und Streamingplattformen. US-Präsident Biden fordert einen "fairen Deal"

Serienreif-Podcast: Karriere mit Serie? Was wir aus "Succession" und "The Consultant" lernen können – Eat the rich! Ob cholerischer Patriarch in "Succession" oder gefühlskalter Unternehmensberater in "The Consultant" – wir nehmen die Welt der wirtschaftlichen Oberliga auseinander

Rampenschau: Gerhard Schröder feiert mit Russen und AfD, Sanna Marin trennt sich von Politik und Mann – Die scheidende finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin reicht die Scheidung ein, der deutsche Ex-Kanzler Gerhard Schröder hat interessante Gesellschaft

Ende als Tageszeitung: "Wiener Zeitung": Bundesrat erhebt keinen Einspruch gegen Aus der täglichen Printzeitung – Bundesrat hat mit knapper Mehrheit einen Einspruch der Länderkammer gegen den Beschluss des Nationalrats abgelehnt

Switchlist: Banklady, Eifersucht, Black Earth Rising, Eco, Allein unter Schafen, Eurovision Song Contest 2023, Talk im Hangar-7: Korrupt, verhabert, vernadert: TV-Hinweise für heute Abend.

