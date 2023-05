Die Privatinsel Little Pipe Cay, die zum Bahamas-Archipel gehört, ist um 100 Millionen Dollar zu haben. Eigentlich ist sie aber gar nicht so "little": Die Insel ist 17 Hektar groß und Teil der Exuma-Inselgruppe, rund 70 Meilen südöstlich von Nassau gelegen.

Foto: Engel & Völkers Bahamas

Wer sich ein trostloses Inselchen vorstellt, sei beruhigt: Es gibt laut dem zuständigen Maklerunternehmen Engel & Völkers "puderweiße Sandstrände" und eine "dichte Dschungellandschaft".

Bis vor 15 Jahren war die Insel unbebaut, mittlerweile gibt es eine Hauptresidenz mit etwa 500 Quadratmetern Wohnfläche sowie vier Gästehäuser und Personalunterkünfte, alles voll autark. Außerdem dürfen laut dem Maklerunternehmen weitere Bauten errichtet werden. Denn die Vermietung scheint mit Preisen von 75.000 bis 95.000 US-Dollar pro Nacht überaus lukrativ zu sein.

Wie es sich für eine Luxus-Privatinsel gehört, gibt es auch einen Helikopterlandeplatz, außerdem einen Infinitypool mit olympischer Länge und einen Wellnessbereich. Und weil eine Yacht bei einer Privatinsel schon fast dazugehört, sind ein Tiefseedock für Superyachten und ein Wasserflugzeuganlegeplatz inkludiert, genau wie Jetskis und Kajaks.

Die Insel wurde vom amerikanischen Investor Michael David Dingman entwickelt, der sich aus steuerlichen Gründen auf den Bahamas niederließ. Kurz nach seinem Tod 2017 kam sie erstmals auf den Markt, während der Corona-Pandemie wurden auf den ursprünglichen Preis noch einmal 15 Millionen Dollar draufgeschlagen. Abnehmer hat sich bisher aber keiner gefunden.

Auch Filme wurden auf Little Pipe Cay bereits gedreht, darunter "Fluch der Karibik" und "James Bond". Wer erst mal probewohnen will: Die Insel kann natürlich gemietet werden. (zof, 12.5.2023)