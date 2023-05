Die Eishockey-WM sollte für Österreich eher kein Bauchfleck werden. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Der gastgebende Titelverteidiger Finnland und die USA eröffnen am Freitag die Eishockey-WM. Österreichs Team legt am Samstag gegen Frankreich los.

Frage: Wann und wo?

Antwort: Gespielt wird in zwei Achtergruppen. Gruppe A tummelt sich in Finnlands Eishockey-Hochburg Tampere, in der (neben Helsinki) auch schon vor einem Jahr WM gespielt wurde. Gruppe B trifft sich in der lettischen Hauptstadt Riga. Am Freitag (12. Mai) geht es los, finalisiert wird am 28. Mai in Tampere.

Frage: Wieso schon wieder Tampere, wieso schon wieder Riga?

Antwort: Ursprünglich sollte die WM in St. Petersburg stattfinden, sie wurde Russland aber wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine wieder entzogen. Deshalb sprangen die Gastgeber der letzten beiden Weltmeisterschaften ein.

Frage: Wer gegen wen?

Antwort: Österreich spielt in Gruppe A, also in Tampere. Und zwar der Reihe nach gegen Frankreich (Samstag, 13. Mai, 11.20 Uhr), Schweden (Sonntag, 14. Mai, 19.20), Dänemark (Dienstag, 16. Mai, 15.20), die USA (Mittwoch, 17. Mai, 15.20), Deutschland (Freitag, 19. Mai, 19.20), Finnland (Samstag, 20. Mai, 15.20) und Ungarn (Montag, 22. Mai, 19.20). In Gruppe B und in Riga sind Kanada, Tschechien, Kasachstan, Lettland, Norwegen, die Slowakei, Slowenien und die Schweiz versammelt. Aufteilung nach Kontinenten: zwei nordamerikanische Teams, 13 europäische, ein asiatisches.

Frage: Wer kommt weiter, und wer steigt ab?

Antwort: Die Top vier beider Gruppen erreichen das Viertelfinale, spielen dort überkreuz (A1 – B4, A2 – B3, A3 – B2, A4 – B1). Die Fünften bis Siebenten beider Gruppen sind immerhin aus dem Schneider, die beiden Gruppenletzten steigen ab und werden durch die Aufsteiger Großbritannien und Polen ersetzt. Vor einem Abstieg quasi geschützt ist Tschechien, das die WM 2024 ausrichtet. In diesem praktisch auszuschließenden Fall würde das nächstschlechteste Team absteigen.

Frage: Wie viele Punkte bringt ein Sieg? Und was, wenn es nach sechzig Minuten remis steht?

Antwort: Ein Sieg nach sechzig Minuten ist drei Punkte wert. Ein Sieg in der Verlängerung oder nach Penaltyschießen bringt zwei Punkte, in diesem Fall bekommt auch der Verlierer einen Punkt.

Frage: Wie wird verlängert?

Antwort: Gott sei Dank – aber mit einer Ausnahme – nicht ewig. In der Gruppenphase kommt es bei einem Remis nach regulärer Spielzeit zu einer maximal fünfminütigen Overtime, bei der exklusive Goalie nicht fünf gegen fünf, sondern drei gegen drei gespielt wird. Ein Tor bedeutet das Ende des Spiels, kein Tor bedeutet Penaltyschießen mit jeweils mindestens fünf Schützen. Im Viertel- und im Semifinale dauert die Verlängerung (ebenfalls drei gegen drei) maximal zehn Minuten, erst danach steigt das Shootout. Nur im Finale gibt es kein Penaltyschießen: Ein Overtime-Abschnitt – keine Überraschung: drei gegen drei – geht über 20 Minuten, dann folgt der nächste, und es wird so lange gespielt, bis ein Tor fällt.

Frage: Wie war das 2022?

Antwort: Im Vorjahr wurde das packende Finale zwischen Finnland und Kanada erst in der Verlängerung entschieden, nachdem die Kanadier in den letzten drei Minuten ein 1:3 ausgeglichen hatten. Nach 6:42 Minuten der Overtime traf Sakari Manninen, und Finnland bejubelte drei Monate nach seinem ersten Olympiasieg den vierten WM-Titel nach 1995, 2011, 2019 und 2022. Für die Triumphe der Leijonat (Löwen) in diesem Jahrtausend zeichnete Jukka Jalonen als Teamchef verantwortlich, er steht auch diesmal wieder an der Bande.

Frage: Was ist dem österreichischen Team zuzutrauen?

Antwort: Viel – und das in jeder Hinsicht. Man erinnere sich nur an die WM 2022. Da beeindruckten die Österreicher gegen Schweden (1:3), überraschten gegen die USA (2:3 nach Verlängerung), gewannen sensationell gegen Tschechien (2:1 nach Penaltys) und verloren nur knapp gegen Lettland (3:4 nach Penaltys), um am Ende gegen Großbritannien erst wieder zu zittern. Das 5:3 wurde nach 1:3-Rückstand erst spät fixiert. Heuer hängt garantiert viel vom ersten Spiel (Frankreich) und hoffentlich wenig vom letzten (Ungarn) ab. Kundige rechnen mit Überraschungen der spielstarken Truppe von Teamchef Roger Bader.

Frage: Wie stark ist die heimische ICE-Liga vertreten?

Antwort: 43 Cracks der 13 ICE-Clubs sind dabei. 16 davon spielen für Österreich, 14 für Slowenien, sieben für Ungarn, dazu kommen drei Dänen und je ein Lette, Franzose und Norweger.

Frage: Wie stehen die Quoten?

Antwort: Die großen Wettanbieter sehen Finnland erneut als Favoriten – vor Kanada, Schweden, Tschechien, den USA, der Schweiz und Deutschland. Beispielsweise bei Bwin liegt Finnland (Quote 3,25) vor Rekordweltmeister Kanada (3,50) und Schweden (5,50). Ein österreichischer WM-Triumph wäre das 501-Fache des Einsatzes wert, mehr bringt nur ein Finalsieg Ungarns, das 1001-Fache. Aber der ist ja auch wirklich unwahrscheinlich.

Frage: Wo sehe ich die WM im TV?

Antwort: Alle Österreich-Spiele sind entweder auf ORF 1 oder auf ORF Sport + live zu sehen. Dazu kommen zwei weitere Spiele aus der Gruppenphase, zwei Viertelfinalspiele, beide Halbfinale und das Endspiel. (Fritz Neumann, 12.5.2023)