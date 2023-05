Die ukrainische Stadt Marinka wurde quasi dem Erdboden gleichgemacht. Foto: AP Photo/Libkos

Wie weit die Innensicht des Kreml inzwischen von der Realität abweicht, führte dessen Sprecher Dmitri Peskow der Welt am Donnerstag in einem Interview mit dem bosnischen Sender ATV vor Augen: Russlands Kriegsziele in der Ukraine seien teilweise schon erreicht worden, sagte er. Etwa was den "Schutz der Menschen im Donbass" betreffe, deretwegen Wladimir Putin 2022 seinen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg überhaupt erst begonnen haben wollte. "Teilweise ist es uns gelungen, diese Aufgabe zu erfüllen, zum Teil sind wir davon aber noch weit entfernt", erklärte Peskow.

Dass die russische Armee tausende Zivilistinnen und Zivilisten in den betroffenen Gebieten, viele davon russischsprachig, bisher weniger geschützt als vielmehr getötet hat, verschweigt Putins Sprachrohr. Überhaupt, so Peskow, führe Russland gar keinen echten Krieg in der Ukraine: "Krieg führen ist etwas ganz anderes, das bedeutet die totale Zerstörung der Infrastruktur, die totale Zerstörung von Städten. Wir tun das nicht."

Die seit vergangenem Oktober massenhaft durchgeführten Luftschläge gegen ukrainische Energiewerke und Umspannanlagen erwähnt er nicht. Dass Städte wie Mariupol, Marinka oder Sjewjerodonezk nach fünfzehn Monaten Krieg wenig mehr sind als Ruinenfelder, passt ebenso wenig in das Bild, das die Kreml-Propaganda von Russlands "Spezialoperation" zu zeichnen versucht.

Offensive verzögert sich

Und auch sonst sind von Moskaus Kriegstrommlern einmal mehr höchst widersprüchliche Signale zu vernehmen. Bei den in Bachmut kämpfenden russischen Truppen läuten nach Darstellung des Kriegskorrespondenten des russischen Staatsfernsehens die Alarmglocken. Angesichts der ukrainischen Angriffserfolge an den Flanken der in der Stadt kämpfenden Söldnertruppe Wagner drohe eine umfassende Einkesselung, schrieb Jewgeni Poddubny am Donnerstag auf Telegram.

Jewgeni Prigoschin, Chef der Söldnergruppe Wagner und seit Monaten wegen angeblich ausbleibender Munitionslieferungen im Clinch mit dem russischen Verteidigungsministerium, erklärte die langerwartete ukrainische Frühjahrsoffensive am Donnerstag für gestartet. Ukrainische Einheiten rückten an den Flanken auf die Stadt Bachmut vor, teilte Prigoschin auf Telegram mit. Unglücklicherweise sei die Gegenoffensive zum Teil erfolgreich. Vergangene Woche hatte er noch angekündigt, seine Truppen aus Bachmut abzuziehen – nur um dies kurz darauf wieder abzusagen. Am Donnerstag meldete die Armee, ihre Luftlandetruppen lieferten sich an den Flanken der Stadt Gefechte mit Ukrainern.

Das russische Verteidigungsministerium widersprach indes Berichten über Durchbrüche ukrainischer Truppen. "Die Gesamtlage im Gebiet des speziellen militärischen Einsatzes ist unter Kontrolle", teilt das Ministerium unter Verwendung der von der Regierung verwendeten Bezeichnung für den Krieg in der Ukraine mit.

Tatsächlich dürfte sich der große Gegenschlag der Verteidiger noch ein wenig verzögern, wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag sagte. Grund: Man warte noch auf die versprochenen gepanzerten Fahrzeuge aus dem Westen. Mit dem Material, das schon da sei, könne die Ukraine zwar angreifen und auch Erfolg haben, sagte Selenskyj der BBC. "Aber wir würden viele Menschen verlieren. Ich finde, das ist inakzeptabel."

London liefert Raketen

Großbritannien bestätigte derweil, dass man der Ukraine wie angekündigt Raketen mit größerer Reichweite vom Typ Storm Shadow übergebe. "Die Lieferung dieser Waffensysteme bietet der Ukraine die beste Möglichkeit, sich zu verteidigen", sagte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace. Die russischen Invasoren könnten nun zurückgedrängt werden. (Florian Niederndorfer, APA, red, 11.5.2023)