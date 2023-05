Die Justiz interessiert sich für George Santos. Foto: APA/Getty Images/AFP/MICHAEL M. SANTIAGO

Rio de Janeiro/Washington – Der in den USA am Mittwoch angeklagte und vorübergehend festgenommene republikanische Kongressabgeordnete George Santos ist für den Tag danach von der brasilianischen Justiz zu einer Anhörung per Videoschaltung zu Betrugsvorwürfen vorgeladen worden. Dem 34-Jährigen mit brasilianischen Wurzeln wird vorgeworfen, 2008 mit einem gestohlenen Scheckbuch in einem Bekleidungsgeschäft in Rio de Janeiro Waren im Wert von rund 700 Dollar (rund 640 Euro) gekauft zu haben.

Die Gerichtsanhörung sollte unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Ob Santos sich zu der Anhörung hinzuschalten würde, war zunächst ungewiss, wie ein Gerichtssprecher der Nachrichtenagentur AFP mitteilte.

Der wegen zahlreicher Lügen in seinem Lebenslauf in Verruf geratene Santos soll das Scheckbuch eines verstorbenen älteren Mannes gestohlen und es für seine Einkäufe genutzt haben. Der Fall war zunächst auf Eis gelegt worden, weil die Ermittler Santos nicht ausfindig machen konnten. Die Staatsanwaltschaft nahm die Anklage dann wieder auf, nachdem der Politiker im vergangenen Jahr in den US-Kongress gewählt worden war und seine Adresse ausfindig gemacht werden konnte.

13 US-Anklagepunkte

Santos werden laut US-Bundesstaatsanwaltschaft in 13 Anklagepunkten Betrug, Geldwäsche, ein Diebstahl öffentlicher Gelder und falsche Angaben gegenüber dem Repräsentantenhaus zur Last gelegt. Santos plädierte bei einem ersten Gerichtstermin in Central Islip auf Long Island am Mittwoch auf nicht schuldig.

Der Kongress-Neuling wurde in der Folge gegen eine Kaution von 500.000 Dollar (465.000 Euro) auf freien Fuß gelassen. Die laufenden Justizermittlungen bezeichnete Santos als "Hexenjagd" – ein Begriff, den auch Ex-Präsident Donald Trump regelmäßig verwendet. Der nächste Gerichtstermin für Santos in den USA wurde auf den 30. Juni festgelegt. (APA, 11.5.2023)